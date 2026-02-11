美國去年12月零售銷售意外0成長 低於市場預期

最新數據顯示，美國去年12月零售銷售意外陷入零成長，遠不如前個月的成長0.6%，也低於市場預期的增加0.4%，反映出美國去年底氣候嚴寒、關稅衝擊，以及通膨居高不下，讓消費者勒緊荷包，不願花錢。

美國商務部10日公布，去年12月整體零售銷售額比起11月不增不減，陷入停滯；扣除汽車後，零售銷售額也是零成長，不如預估的0.4%增幅，也從11月的增加0.4%大幅滑落；扣除汽車及汽油後，零售額依然是零成長，不如預估的0.4%增幅，也不如11月時的0.3%增幅。

扣除食品服務業、建材業、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組零售銷售金額，更下滑0.1%，遠不及市場預估的0.4%增幅，也低於去年11月時的0.2%增幅。在13個不同類別中，有八個領域的銷售同步下滑。

若與2024年最後一個月相比，去年12月的整體零售銷售成長2.4%，但年增率也低於11月的3.3%。年底適逢耶誕和新年假期，通常是銷售旺季，但去年12月的市況顯然相當低迷。

在此同時，美國總統川普接受福斯商業新聞訪談時說，他挑選出來領導聯準會（Fed）的人，有望刺激美國經濟成長率達15%。彭博新聞指出，15%是個極為樂觀的目標，也凸顯出華許一旦確認接掌聯準會所將面臨的壓力。

福斯商業新聞9日播出這段專訪的簡短版，川普在訪談中提到：「如果華許能把他有能力勝任的工作做好，那麼我們可以成長15%，我認為還會更高。」川普告訴節目主持人庫德洛（Larry Kudlow），「我認為他會非常出色，他真的是一個高品質人選。」

目前尚不完全清楚川普所指的成長率是年增率或其他指標。美國今年經濟成長率預估是2.4%，過去50年平均年成長率則為2.8%。自1950年代以來，美國國內生產毛額（GDP）增速超過15%的情況屈指可數，其中之一是2020年第3季，當時企業在新冠疫情解封後重新營業。尋找下任Fed主席的過程中，川普說要找一位將會降息的人選。後來他又表示，如果華許主張升息，就不會挑選他。

彭博分析，由川普這些評論，可以很清楚他押注華許，寄望他獲確認擔任Fed主席後，能在期中選舉之前帶動經濟。期中選舉向來的總統的嚴峻考驗。同時，也預示了華許工作會是走鋼索般地的高難度。

根據12月發布的預測中值，聯準會官員估2026年只會降息一次，但投資人仍然預期今年會降息兩次。