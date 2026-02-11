聽新聞
最強YouTuber MrBeast進軍金融圈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
YouTube人氣最高網紅MrBeast。（美聯社）
YouTube人氣最高網紅MrBeast。（美聯社）

YouTube人氣最高網紅「野獸先生」（MrBeast）又開始撒錢了，他這次透過旗下Beast Industries，收購了對青少年提供金融服務的公司Step，進一步拓展自身龐大的事業版圖。

本名唐納森的網紅MrBeast在社群媒體上宣布這則消息，但未透露這樁交易案的具體條款。MrBeast並說：「我小時候沒有人教我怎麼投資、建立信用或管理金錢。我希望能給數以百萬計的年輕人，我自己從未擁有過的財務基礎。」

Beast Industries在2024年估值達52億美元。該公司計劃為MrBeast粉絲提供更多消費性產品和服務；目前他的 YouTube主頻道訂閱人數已突破4.6億。此外，該公司即將推出名為Beast Mobile的電信服務。

根據Step官網資料，該公司提供儲蓄和投資服務，並協助18歲以下的族群建立信用。Step雖然提供信用卡、金融卡以及計息帳戶，但嚴格來說並非銀行，而是一個由Evolve Bank & Trust支持的金融服務平台。

信用 網紅 社群媒體
