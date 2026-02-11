電動車銷售走下坡 美電池廠重心轉向儲能系統

在電動車銷售走下坡之際，電池業者紛紛進行工廠轉型，主要製造的產品從電動車電池改為儲能系統（ESS）所需的電池，搶搭人工智慧（AI）熱潮。

英國金融時報（FT）報導，根據市場研究業者CRU的數據，電池製造商取消足以為200萬輛電動車供電的電池產能後，位於北美的十座電池廠，都在進行轉型，包括福特汽車位在肯塔基州的電池廠。

通用汽車（GM）的電池主管凱爾蒂近期受訪時也說，該公司正考慮自行生產ESS電池。Stellantis和南韓三星SDI正將其位於印地安納州合資工廠的產線，轉為生產ESS電池。綜上所述，美國三大車廠都準備對科技巨擘新建的資料中心提供電池。

川普的「大而美法」雖削減對電動車的退稅補助，但保留對電池製造業者的減稅措施，包括生產每1度電的電池可抵銷35美元稅負。靠著減稅措施，加上美國對進口中國大陸電池的關稅稅率接近60%，使美國業者生產ESS電池的成本大致與進口大陸電池相當。