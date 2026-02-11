電動車銷售走下坡 美電池廠重心轉向儲能系統

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

電動車銷售走下坡之際，電池業者紛紛進行工廠轉型，主要製造的產品從電動車電池改為儲能系統（ESS）所需的電池，搶搭人工智慧（AI）熱潮。

英國金融時報（FT）報導，根據市場研究業者CRU的數據，電池製造商取消足以為200萬輛電動車供電的電池產能後，位於北美的十座電池廠，都在進行轉型，包括福特汽車位在肯塔基州的電池廠。

通用汽車（GM）的電池主管凱爾蒂近期受訪時也說，該公司正考慮自行生產ESS電池。Stellantis和南韓三星SDI正將其位於印地安納州合資工廠的產線，轉為生產ESS電池。綜上所述，美國三大車廠都準備對科技巨擘新建的資料中心提供電池。

川普的「大而美法」雖削減對電動車的退稅補助，但保留對電池製造業者的減稅措施，包括生產每1度電的電池可抵銷35美元稅負。靠著減稅措施，加上美國對進口中國大陸電池的關稅稅率接近60%，使美國業者生產ESS電池的成本大致與進口大陸電池相當。

電池 電動 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

比亞迪提訴川普政府 要求退還所有繳納關稅

影／驚險畫面曝光！印度男童嘴咬鋰電池秒爆炸 「口中起火」緊急送醫

獨／一牆之隔！高雄二監旁民宅電動車爆炸起火 燒得剩骨架

寧德時代市占率再度稱霸全球！前五大排名中國電池商就佔了4席

相關新聞

美國去年12月零售銷售意外0成長 低於市場預期

最新數據顯示，美國去年12月零售銷售意外陷入零成長，遠不如前個月的成長0.6%，也低於市場預期的增加0.4%，反映出美國...

Alphabet大發債 市場埋單

鑒於人工智慧（AI）領域空前的競爭與資本需求，科技巨頭正掀起大規模融資浪潮。最新案例是字母公司（Alphabet）不僅成...

微軟評級華爾街調降 預估本益比近13年來首度低於IBM

受人工智慧（AI）可能威脅軟體的衝擊，微軟股票投資評級不到一周內，被兩家華爾街機構調降。但微軟的預估本益比，自1月29日...

電動車銷售走下坡 美電池廠重心轉向儲能系統

在電動車銷售走下坡之際，電池業者紛紛進行工廠轉型，主要製造的產品從電動車電池改為儲能系統（ESS）所需的電池，搶搭人工智...

最強YouTuber MrBeast進軍金融圈

YouTube人氣最高網紅「野獸先生」（MrBeast）又開始撒錢了，他這次透過旗下Beast Industries，收...

美股早盤/道瓊漲300點再創新高 史上最強單月營收助台積電ADR勁揚1.7%

美股10日早盤三大指數走高，道瓊工業指數上漲320點，或0.7%，報50,447點，再創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。