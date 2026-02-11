微軟評級華爾街調降 預估本益比近13年來首度低於IBM

受人工智慧（AI）可能威脅軟體的衝擊，微軟股票投資評級不到一周內，被兩家華爾街機構調降。但微軟的預估本益比，自1月29日以來都一直低於IBM，這也是2013年7月來首度比IBM便宜。

Melius分析公司9日將微軟股票評等從「買進」調降至「持有」，並將微軟的目標價下修至430美元，是華爾街最低的目標價之一，理由包括對微軟資本支出的擔憂。上周，Stifel金融服務公司才對微軟進行類似的降評，當時分析師警告微軟Azure雲端運算業務的成長速度正在放緩。

Melius分析師在最新報告中寫道：「Anthropic推出的Cowork等產品，讓微軟強大的365套裝軟體可能面臨挑戰，甚至或許為了保持競爭力，不得不免費提供Copilot。如此這將損及微軟最賺錢的『生產力』部門的成長與獲利能力。」「這樣的現實，也會消耗Azure的內部算力資源，進而限制了雲端事業表現可以優於預期的空間」。

投資人現在對整個軟體產業的長期前景，益發感到不安。Anthropic等公司發表的新AI工具，被視為一股主要的顛覆力量，並可能成為軟體業成長永久的逆風。

Melius分析師認為，微軟正處於一種「雙輸」局面，需要顯著增加資本支出，以跟上Google母公司Alphabet、亞馬遜等對手的腳步。軟體業務營收受影響的話，代表自由現金流「可能再受到衝擊」。然而，如果現在不增加支出，「那就反映出，若非執行出了問題，就是必須管理獲利。這兩者都不是好事」。

雖然微軟不到一周內遭兩家公司降評，但彭博追蹤的分析師當中，仍約有96%建議買進微軟股票，其餘則給予相當於「持有」的評等，沒有任何分析師建議賣出。市場目前平均目標價略高於600美元，較目前股價有大約45%上漲空間。

另外，自1月29日起，微軟的預估本益比約為23倍，低於IBM的23.7倍，是自2013年7月25日以來首次出現微軟相對比IBM便宜的情況，顯示投資人正重新衡量微軟等大舉投資AI基礎設施企業的長期回報潛力。