Alphabet大發債 市場埋單

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

鑒於人工智慧（AI）領域空前的競爭與資本需求，科技巨頭正掀起大規模融資浪潮。最新案例是字母公司（Alphabet）不僅成功發行200億美元公司債，也同步籌備以英鎊和瑞士法郎計價的海外債券。

其中英鎊公司債是首度發行，當中包含極罕見的100年期世紀債券，認購規模創紀錄，顯示市場對AI相關資金需求仍積極買單。

Alphabet原訂發行150億美元的美元債，最後發債規模提高到200億美元，並吸引逾1,000億美元認購。這家Google母公司這次也首度嘗試到英國發債，當中包含極為罕見的100年期世紀債券。彭博資訊報導，消息人士透露發債規模10億英鎊（14億美元），但認購額高達95億英鎊，也是Alphabet這次發行的五批英鎊債中認購最高的。

過去涉足英鎊百年債券的，多為牛津大學、法國電力公司（EDF）等非科技機構；在科技業中，僅IBM曾於1996年發行過。Alphabet是1990年代末網路泡沫以來，首家嘗試發行百年債券的科技公司。

Alphabet上周表示，今年資本支出上看1,850億美元，超過過去三年的總和，主要用於興建資料中心、雲端與AI基礎建設，支撐Gemini助理等產品的成長。

這波融資行動，緊隨Meta Platforms、亞馬遜等同業宣布大幅提高AI資本支出的步伐。相關計畫引發市場擔憂，AI軍備競賽及隨之而來的巨額舉債，可能對信貸市場構成壓力。不過，Alphabet此次發債獲強勁需求，暫時掩蓋這些憂慮。

Wavelength資本管理公司投資長達梭利表示，「我們顯然不處於典型的資本支出周期。這些公司以往是淨現金儲蓄者，現在為確保競爭力，正深入債市籌資。此一重大轉變對評估美國公司債的潛在風險與回報至關重要。」

債市正成為這股支出潮的重要資金來源。甲骨文上周才完成250億美元發債，市場預期今年美國投資級公司債的發行量可能升至2.25兆美元歷史新高。部分信貸策略師警告，如此龐大的供給最終可能推升公司的風險溢價。

Alphabet本次美元債共分七種年期，其中40年期債券的利差最終收斂至僅比美國公債高0.95個百分點，明顯低於最初討論的1.2個百分點，顯示市場對長天期風險溢價的接受度仍高。短天期需求更強勁，三年期債券的利差一度壓縮至0.27個百分點。

Alphabet 規模 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

買009815等於投資AI夢幻隊！阿格力看好美股七巨頭再起：加台積電強強聯手

凱基00981T第2次配息期前公告 每受益權單位擬配發0.056元

公債殖利率下跌！資金開始往債券跑 辣媽：市場猜聯準會會更早、更多次降息

下一場金融風暴正在路上？避險基金玩太大 讓全球債市拉警報

相關新聞

美國去年12月零售銷售意外0成長 低於市場預期

最新數據顯示，美國去年12月零售銷售意外陷入零成長，遠不如前個月的成長0.6%，也低於市場預期的增加0.4%，反映出美國...

Alphabet大發債 市場埋單

鑒於人工智慧（AI）領域空前的競爭與資本需求，科技巨頭正掀起大規模融資浪潮。最新案例是字母公司（Alphabet）不僅成...

微軟評級華爾街調降 預估本益比近13年來首度低於IBM

受人工智慧（AI）可能威脅軟體的衝擊，微軟股票投資評級不到一周內，被兩家華爾街機構調降。但微軟的預估本益比，自1月29日...

電動車銷售走下坡 美電池廠重心轉向儲能系統

在電動車銷售走下坡之際，電池業者紛紛進行工廠轉型，主要製造的產品從電動車電池改為儲能系統（ESS）所需的電池，搶搭人工智...

最強YouTuber MrBeast進軍金融圈

YouTube人氣最高網紅「野獸先生」（MrBeast）又開始撒錢了，他這次透過旗下Beast Industries，收...

美股早盤/道瓊漲300點再創新高 史上最強單月營收助台積電ADR勁揚1.7%

美股10日早盤三大指數走高，道瓊工業指數上漲320點，或0.7%，報50,447點，再創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。