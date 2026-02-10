美股早盤/道瓊漲300點再創新高 史上最強單月營收助台積電ADR勁揚1.7%

美股10日早盤三大指數走高，道瓊工業指數上漲320點，或0.7%，報50,447點，再創歷史新高。

標普500指數上揚0.1%，那斯達克綜合指數在平盤上下波動。費半指數下挫0.5%，輝達開高走低，跌0.15%。

台積電ADR早盤勁揚1.7%。該公司10日公布，1月營收達新台幣4,013億元，較去年同期大增37%，寫歷來最高單月營收。

美國最新零售銷售報告顯示，在惡劣天氣頻仍與通膨居高影響下，去年12月購物季消費活動明顯放緩。美國商務部公布，美國去年12月消費支出陷入停滯，低於道瓊經濟學家預估的月增0.4%。11月月增幅為0.6%。

投資人靜候周三（11日）公布的就業報告，以及周五（13日）出爐的消費者物價指數（CPI）。