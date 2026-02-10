台北房價狂勝東京蛋黃區！在日置產外國買家六成是台灣人

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
去年前六個月，台灣買家占東京公寓外國買家比率高達六成，主因台灣生活成本攀升，以及對潛在軍事衝突的憂慮。法新社
去年前六個月，台灣買家占東京公寓外國買家比率高達六成，主因台灣生活成本攀升，以及對潛在軍事衝突的憂慮。法新社

日本國土交通省調查顯示，2024年在東京都23區購買新公寓的外國人中，台灣人占比最高；去年前六個月，台灣買家更高達六成。業界人士指出，台灣房價和生活成本攀升，加上對潛在軍事衝突的憂慮，正帶動台人赴日置產的趨勢。

根據國土交通省調查，2024年外國居民在東京23區共買下331戶新建公寓，台灣居民占32%，為各國之冠，中國大陸以19%居次，接著是美國的13%。2025年的前六個月，台灣買家占比進一步升至62%。

信義房屋日本事業部主管轟太（音譯，Tai Todoroki）說，購屋目的約半為自住，另一半為投資，以千代田、中央區、港區、新宿和澀谷等都心五區的需求尤為強勁。

轟太表示，「這股趨勢很大程度上是出自於資產分散考量，透過將多餘現金轉換為不動產，來因應通膨等因素」，此外，「台灣面臨地緣政治風險，因此我認為，已有不少台灣人為了以備不時之需，持有被視為較安全的日本資產」。

他也說，「台灣房價居高不下，加上日圓走弱，日本房產被視為相對便宜」。

日本不動產研究所比較了全球各大城市高級住宅區截至2025年10月的新建公寓價格，計算結果顯示，台北的房價指數為165.6，遠高於東京高級住宅區元麻布的100。

朝日新聞報導，一名來自新竹的32歲買家表示，她在日本買房的最主要的目的是和丈夫移民日本，展開新生活。她說，已經和丈夫在岡山買了一棟中古公寓，預計年底入住。

這對夫妻家庭年收入約300萬台幣，是台灣人平均的兩倍以上。夫妻兩年前在新竹買了一棟18坪、兩房兩廳的新建大，總價逾2,600萬台幣，但他們已經決定賣掉，原因是房貸壓力太大。

這名女士說，「台灣所有的東西，包含房價都在上漲，年輕人沒有未來，我想重新開始」。她也表示，一些手頭寬裕的友人也正考慮赴日置產，其中一位想把資產移往日本，以防台灣遭逢不測。

日本 公寓 台灣人 房市
