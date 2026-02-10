快訊

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

私立大學教職員月退俸僅2萬多元 高教工會偕逾500人連署籲改革

Gucci年銷售額劇減 母公司開雲集團4月提重整計畫

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
時尚品牌Gucci。 歐新社
時尚品牌Gucci。 歐新社

法國精品業者開雲集團今天公布的財報顯示，2025年銷售金額下滑13%，淨利潤更是暴跌93.6%，主因為旗艦品牌古馳（Gucci）銷售表現不佳所致。

1963年成立的開雲集團（Kering）總部設在巴黎，是法國知名的精品業者，子公司包括Gucci、巴黎世家（Balenciaga）等企業。

法新社報導，開雲集團執行長德梅奧（Luca deMeo）在聲明中表示，2025年的表現未能展現真正潛力，公司將於4月提出重組計畫。

德梅奧指出：「4月16日的資本市場日，我們將提出明確藍圖，以具體明確的品牌策略、更有效率的組織架構以及嚴謹的財務紀律來恢復成長。」

開雲集團在扭轉時尚品牌Gucci的頹勢上屢屢受挫，去年才邀請來自喬治亞的設計師德姆納（Demna）出任Gucci創意總監。

開雲集團隨後於去年6月宣布，網羅時任法國車廠雷諾（Renault）執行長德梅奧，接任集團執行長一職，與董事長皮諾特（Francois-Henri Pinault）聯手推動企業轉型。

根據開雲集團財報，2025年品牌Gucci的銷售額估計將下滑22%，至60億歐元（約新台幣2256億元），但開雲集團表示，Gucci在去年下半年幾個季度情況已有改善。

然而，開雲集團去年第4季銷售額跌幅小於預期，加上德梅奧承諾2026年將實現成長與更高利潤率，開雲集團今天股價大漲。

Gucci 品牌 法國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北市「花IN台北」花季活動開跑 「喵喵」氣偶日夜都好看

倪妮、宋威龍入鏡GUCCI形象廣告《The Gathering》暢聚有姿態

股市多頭將迎來今年首場重大考驗 五大焦點值得關注

「林家男孩」林柏宏站台GUCCI La Famiglia系列 演繹義式隨興新風貌

相關新聞

Gucci年銷售額劇減 母公司開雲集團4月提重整計畫

法國精品業者開雲集團今天公布的財報顯示，2025年銷售金額下滑13%，淨利潤更是暴跌93.6%，主因為旗艦品牌古馳（Gu...

日本美妝巨頭資生堂出運 預估今年轉虧為盈

日本美妝巨頭資生堂，去年對旗下品牌醉象（Drunk Elephant）進行資產減記，因而出現數十年來首見的虧損，但估計今...

夏普龜山第2工廠售給鴻海未成 將招募自願離職者

日本夏普（Sharp）今天宣布，生產中小型液晶面板的三重縣龜山第2工廠出售給母公司鴻海精密工業並未成立。夏普社長沖津雅浩...

輝達衝高！ 「全民爸爸」黃仁勳一度躍居第七大富豪

輝達股價反彈，促使執行長黃仁勳的淨資產，在美國時間9日稍早升至1,658億美元，短暫超車LVMH集團掌門阿諾特的1,64...

南韓酷澎3367萬用戶個資外洩 遠超最初通報人數「僅3000個」

韓國科學技術情報通信部今天表示，公部門與民間聯合調查證實，美國上市電商巨頭酷澎的韓國子公司有3367萬用戶的個資外洩，遠...

微軟比IBM更「便宜」？ AI燒錢時代 科技巨擘定價邏輯生變

隨著科技巨擘競相投入AI基礎建設，華爾街開始重新評估其商業模式與估值。自1月29日起，微軟（Microsoft）的預估本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。