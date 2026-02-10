日本美妝巨頭資生堂出運 預估今年轉虧為盈

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
日本美妝巨頭資生堂。路透
日本美妝巨頭資生堂，去年對旗下品牌醉象（Drunk Elephant）進行資產減記，因而出現數十年來首見的虧損，但估計今年將轉虧為盈。

資生堂預計，今年營收將增加2.1%至9,900億日圓、營業利益為590億日圓（3.8億美元）。分析師平均估計，今年營收為9,920億日圓、營益為564億日圓。

資生堂原本是萊雅、雅詩蘭黛的勁敵，近來陷入數十年來最嚴峻考驗，該公司在北美市場策略失誤，並遭敏捷靈活的亞洲同業侵蝕市占。

資生堂正刪減成本、優先強化核心品牌、拓展香水產線、並跨足醫美，好讓公司重回正軌。執行長藤原憲太郎去年11月公布計畫，到2030年為止，每年要讓銷售提高2%-5%，目標核心營業利率至少達到10%。

資生堂預測，今年多數業務將都出現個位數的年增幅，但中國大陸和旅遊零售部門會持續受到考驗。

