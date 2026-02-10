傳亞馬遜擬推內容市場 出版商可向AI企業銷售內容
科技新聞網站The Information今天報導，亞馬遜公司已向出版業高層透露，正計劃推出一個「AI內容市場」，讓出版商能將內容販售給提供人工智慧（AI）產品的公司。
報導引述兩名與亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）討論這項計畫人士的說法，在明天舉行的亞馬遜雲端運算服務（Amazon Web Services, AWS）大會前，流傳的簡報投影片提及「內容市場」（contentmarketplace）。
投影片顯示，AWS向出版商介紹可運用在業務中的產品時，將該內容市場與Bedrock和Quick Suite等核心AI工具歸在一類。
正值出版商與AI公司就線上內容的使用規則進行協商之際，無論是用於訓練模型或為用戶生成解答的內容，出版業界爭取按使用量收費，內容使用越多，費用越高。
亞馬遜沒有立即回應路透社的置評請求。
微軟公司（Microsoft Corp.）上週也表示，正在開發「出版商內容市場」（Publisher Content Marketplace,PCM），即一個陳列出由出版商設定使用條款的AI授權中心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。