亞股普遍收紅 高市勝選助攻日股再創新高

中央社／ 香港10日綜合外電報導

亞洲股市今天再追隨美股漲勢，普遍紅盤作收，在日本首相高市早苗贏得大選後，日股表現尤為亮眼，日經225指數今天收盤漲逾2%，再創歷史新高。

法新社報導，高市早苗在日本眾院選舉贏得壓倒性勝利後，為其擴大財政刺激及大規模減稅政策鋪路，東京股市本週初至今持續走高，

東京股市日經225指數今天收盤漲逾2%，連續兩天創下歷史新高，日經225指數過去一年來屢創新高，日本科技公司為主要動力。

日本投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）今天股價大漲逾10%，東京威力科創（Tokyo Electron）、索尼（Sony）及愛德萬測試（Advantest）也股價勁揚。

另一方面，美股7巨頭（Magnificent Seven）中，微軟（Microsoft）、Meta及輝達（Nvidia）等公司股價上揚，提振市場情緒，美股昨天續揚。

與此同時，投資人正準備迎接本週將公布的多項美國重要經濟數據，希望藉此了解美國最新經濟情況，並研判美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策走向。

亞洲其他股市方面，香港、首爾、上海、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達及威靈頓股市也同步收紅。

日本 高市早苗 美國
相關新聞

輝達衝高！ 「全民爸爸」黃仁勳一度躍居第七大富豪

輝達股價反彈，促使執行長黃仁勳的淨資產，在美國時間9日稍早升至1,658億美元，短暫超車LVMH集團掌門阿諾特的1,64...

南韓酷澎3367萬用戶個資外洩 遠超最初通報人數「僅3000個」

韓國科學技術情報通信部今天表示，公部門與民間聯合調查證實，美國上市電商巨頭酷澎的韓國子公司有3367萬用戶的個資外洩，遠...

微軟比IBM更「便宜」？ AI燒錢時代 科技巨擘定價邏輯生變

隨著科技巨擘競相投入AI基礎建設，華爾街開始重新評估其商業模式與估值。自1月29日起，微軟（Microsoft）的預估本...

側手翻+後空翻太驚艷！Atlas讓現代汽車股價大漲

波士頓動力（Boston Dynamics）和 RAI 研究所（RAI Institute）上傳至 YouTube 短片...

微軟對軟體股危機有無免疫力？ 不到一周已遭兩家降評

華爾街越來越警惕人工智慧（AI）可能為軟體類股帶來顛覆性的影響，微軟（Microsoft）股票投資評級不到一周內，被兩家...

記憶體晶片荒恐延續至年底 分析師示警：市場尚未反映最糟情境

記憶體晶片價格急升，已在全球股市掀起連鎖衝擊，且其影響可能比市場預期更為持久。

