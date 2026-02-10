亞股普遍收紅 高市勝選助攻日股再創新高

亞洲股市今天再追隨美股漲勢，普遍紅盤作收，在日本首相高市早苗贏得大選後，日股表現尤為亮眼，日經225指數今天收盤漲逾2%，再創歷史新高。

法新社報導，高市早苗在日本眾院選舉贏得壓倒性勝利後，為其擴大財政刺激及大規模減稅政策鋪路，東京股市本週初至今持續走高，

東京股市日經225指數今天收盤漲逾2%，連續兩天創下歷史新高，日經225指數過去一年來屢創新高，日本科技公司為主要動力。

日本投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）今天股價大漲逾10%，東京威力科創（Tokyo Electron）、索尼（Sony）及愛德萬測試（Advantest）也股價勁揚。

另一方面，美股7巨頭（Magnificent Seven）中，微軟（Microsoft）、Meta及輝達（Nvidia）等公司股價上揚，提振市場情緒，美股昨天續揚。

與此同時，投資人正準備迎接本週將公布的多項美國重要經濟數據，希望藉此了解美國最新經濟情況，並研判美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策走向。

亞洲其他股市方面，香港、首爾、上海、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達及威靈頓股市也同步收紅。