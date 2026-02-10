輝達衝高！ 「全民爸爸」黃仁勳一度躍居第七大富豪

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達股價反彈，促使執行長黃仁勳的淨資產，在美國時間9日稍早升至1,658億美元，短暫超車LVMH集團掌門阿諾特的1,646億美元，晉身全球第七大富豪，但輝達漲幅隨後收斂，讓黃仁勳又掉回第八名。

輝達股價在9日開盤後不久，一度大漲3%以上、站上193.66美元，寫1月30日以來盤中新高，收復了近來失土。與此同時，LVMH股價則跌至535.4美元，今年來走低近17%。

黃仁勳持有3.5%的輝達股權，股價上揚讓黃仁勳身家大增，一度和全球第六大富豪艾里森只差372億美元。艾里森是甲骨文的創辦人兼技術長，9日甲骨文股價飆升逾9%，使艾里森淨資產升至2,030億美元。

不過，輝達股價9日收盤時，漲幅縮小至2.5%收190.04美元。據彭億萬富豪指數，黃仁勳淨資產為1,572億美元，重回第八大富豪；阿諾特則增至1,806億美元，續居第七大富豪。

輝達預定在2月25日公布去年第4季財報，為科技七雄當中，最後一個發表財報的公司。輝達估計上季營收為650億美元。

資產 美國 輝達 黃仁勳
