南韓酷澎3367萬用戶個資外洩 遠超最初通報人數「僅3000個」

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
電商巨頭酷澎。 法新社
電商巨頭酷澎。 法新社

韓國科學技術情報通信部今天表示，公部門與民間聯合調查證實，美國上市電商巨頭酷澎的韓國子公司有3367萬用戶的個資外洩，遠超酷澎最初聲稱僅約3000個帳戶受影響的說法。

韓聯社報導，根據韓國科技部，酷澎（Coupang）韓國子公司不僅未依相關規定及時通報這起個資外洩事件，也未按當局要求保存重要證據，科技部將處以罰款並展開正式調查。

酷澎去年11月通報發生大規模用戶個資外洩事件，外流資料包括姓名、電話、電郵地址及配送資訊，似乎波及酷澎絕大部分用戶。

酷澎最初引述公司自身調查結果，宣稱僅3000個帳戶的個資外洩，但科技部批評這是「惡意」且毫無根據的片面說法，公眾也對此感到強烈不滿。

這個電商平台日前還表示，發現另有逾16萬5000名顧客的帳戶個資外洩。科技部說明，這次聯合調查的結果尚未包含這些新通報的受害用戶。

酷澎是韓國最受歡迎的購物平台之一，提供食品雜貨及日用品隔日送達服務，這起資安事件可能影響韓國全國約2/3人口。

科技部談到，聯合調查小組分析了25.6TB的網站存取紀錄，證實有3367萬用戶的姓名及電郵地址自酷澎公司系統外流。

科技部說明，鑒於酷澎帳號持有者能輸入親友姓名、電話和地址，直接讓商品送到他們手中，個資外洩的實際受害人數恐怕還會增加。

根據聯合調查，酷澎去年11月17日下午4時發現資料外洩情事，但直到19日晚間9時35分才通報相關主管機關，遠超法律規定的24小時通報時限。延誤通報依法最高可處3000萬韓元（約新台幣65萬元）罰款。

科技部也將對酷澎未保存證據一事另外立案調查，該公司2024年為期5個月的網站存取紀錄，以及去年5月底至6月初的應用程式存取紀錄均已遺失。

此外，韓國政府將指示酷澎本月提出資安防護改進計畫，並於6月至7月期間檢查相關措施的落實情況。

酷澎 韓國 個資
