微軟比IBM更「便宜」？ AI燒錢時代 科技巨擘定價邏輯生變

隨著科技巨擘競相投入AI基礎建設，華爾街開始重新評估其商業模式與估值。自1月29日起，微軟（Microsoft）的預估本益比低於IBM，分別為23與23.7倍，這是自2013年7月25日以來首次出現微軟相對比IBM便宜的情況，顯示投資人正重新衡量微軟等大舉投資AI基礎設施企業的長期回報潛力。

微軟、亞馬遜、Google及Meta Platforms在內的四大雲端巨擘，預計2026年AI資本支出將高達6,500億美元，較2025年激增60%，這波投資潮將使科技龍頭持有更多實體基礎設施，支出水準提高，自由現金流承壓，過往以「輕資產」為基礎的高估值邏輯因而受到挑戰。

GW&K投資管理公司投資組合經理Aaron Clark指出，市場正努試圖判斷這些投資是否真正值得，究竟是永久性的支出結構改變，還是AI發展初期的「圈地戰」階段。他並指出，亞馬遜與Meta在2026年可能出現自由現金流為負的情況。

微軟自1月28日公布財報後，股價已下跌近14%，反映投資人對其Azure營收成長未能追上資本支出擴張感到失望。Melius Research分析師Ben Reitzes更因Copilot付費用戶數僅約1,500萬人，不如預期，下調微軟評等。

不過，Clark不認為IBM的本益比能持續高於微軟，因為IBM同樣面臨多項AI逆風。如果企業AI應用進展不順，IBM的諮詢和整合服務需求也將減少。

此外，與其他主要超大型雲端業者與甲骨文（Oracle）相比，微軟的財務狀況相對穩健。美國銀行（BofA）分析師Yuri Seliger指出，微軟預計將成為2026年度唯一現金流量仍高於資本支出的超大型雲端業者。

但Reitzes不確定微軟的現金水準是否有利於股價。他寫道，微軟的「業務正面臨AI威脅，意味必須顯著增加資本支出以跟上Alphabet和亞馬遜的步伐」，「現在不增加支出，不是執行力的問題，就是需要管理盈餘，兩者都不是好事」。