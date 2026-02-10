側手翻+後空翻太驚艷！Atlas讓現代汽車股價大漲

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
人形機器人Atlas在今年拉斯維加斯CES消費電子展亮相。美聯社
波士頓動力（Boston Dynamics）和 RAI 研究所（RAI Institute）上傳至 YouTube 短片，表演人型機器人 Atlas 側手翻和後空翻，如此比人還靈活的驚豔表現，讓母公司現代汽車周二股價應聲大漲。

https://x.com/BostonDynamics/status/2020882391439483191?s=20

自上個月拉斯維加斯 CES 消費電子展發表 Atlas 以來，現代汽車股價便一路上漲，周二在首爾股市盤中一度大漲 5.7%。

KB 證券分析師康成鎮（音譯）和金智潤（音譯）在報告中指出，這段影片不單是簡單的技術展示，更驗證了機器人能否在無須人工額外修正的情況下，將在模擬環境中習得的智慧應用於實體空間。

他們表示，這也展現了 Atlas 在遠超一般人類水準的極限情況下所具備的應變能力，同時釋出 Atlas 已準備好投入量產的訊號。

現代旗下零件供應商現代摩比斯（Hyundai Mobis）、物流事業現代格羅維斯（Hyundai Glovis）和軟體事業現代 Autoever 在內的現代汽車集團股，以及 HL Mando 等其他機器人公司，周二在首爾股市也紛紛上揚。

現代汽車上個月表示，Atlas將自 2028 年起投入旗下的生線線，包括位於喬治亞州薩凡納（Savannah）的廠房。據介紹，該機器人配備具有觸覺感測能力且和真人手掌大小相仿的手部，以及可完全旋轉的關節，最大負重可達 50 公斤（110 磅），並能在攝氏負 20 度至 40 度的氣溫環境下運作。

