美銀大幅調升台灣今年GDP預測至8.0% 看好出口和科技大廠投資

美銀（BofA）大幅調高台灣今年國內生產毛額（GDP）成長率預測3.5個百分點，由先前的4.5%上修至8.0%，理由是去年第4季出口帶動的經濟成長大幅超出預期，也樂觀看待科技業帶動的經濟成長動能。

美銀經濟學家皮曉青（Xiaoqing Pi）和喬海倫（Helen Qiao）在報告中指出，樂觀看待台灣的原因還包括，匯率走勢趨於穩定；美台簽署貿易協議，有助於降低出口面臨的邊際壓力；以及各大科技大廠「積極」的資本支出計畫。

此外，消費出現改善跡象，顯示AI相關動能正開始向更廣泛的經濟層面擴散。

台灣2025年創下8.6%的經濟高成長率。多家機構也紛紛調升對台灣的展望。花旗也以台灣去年第4季數據「優於預期」、科技出口強韌以及台美貿易協議等因素，將台灣2026年GDP成長預測大幅調升2.5個百分點至5.5%。

花旗預測台灣央行將在今、明年底分別升息12.5個基點（半碼）。美銀則預料央行今年維持利率不變，明年上半年才啟動升息。

美銀認為，央行暫不行動是基於通膨壓力仍偏溫和、服務業薪資成長停滯、非科技部門表現疲弱，以及房地產市場持續降溫。