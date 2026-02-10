不只會撒錢！人氣最高YouTuber MrBeast收購金融服務商Step

YouTube人氣最高網紅「野獸先生」吉米．唐納森（Jimmy "MrBeast" Donaldson）又開始撒錢了，他這次透過旗下 Beast Industries，收購了針對青少年提供金融服務的公司 Step。

交易的具體條款並未公開。根據 Step 官網資料，該公司提供儲蓄和投資服務，並協助 18 歲以下的族群建立信用。Step 至今已籌資超過 5 億美元，並吸引了超過 700 萬名用戶。

Beast Industries 執行長霍森博德（Jeff Housenbold）在周一的記者會上說：「這次收購讓我們能深入受眾的生活，透過實用且科技導向的解決方案，幫助他們改善並翻轉財務未來。」

Beast Industries 在 2024 年估值達 52 億美元。該公司計劃為MrBeast粉絲提供更多消費性產品和服務；目前他的 YouTube 主頻道訂閱人數已突破 4.6 億。此外，該公司即將推出名為 Beast Mobile的電信服務。