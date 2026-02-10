快訊

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

川普誇下海口 挑選華許出任Fed主席、美國經濟成長可達15%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普提名出任聯準會（Fed）下任主席的華許。美聯社
美國總統川普提名出任聯準會（Fed）下任主席的華許。美聯社

美國總統說，他挑選出來領導聯準會（Fed）的人，有望刺激美國經濟成長率達15%。彭博新聞指出，15%是個極為樂觀的目標，凸顯了被提名的華許一旦確認接掌聯準會，對於總統的期待所將面臨的壓力。

川普是在福斯商業新聞訪談時，提到這個經濟成長潛力。他還說，華許是他上次遴選Fed主席時的「第二人選」，結果那時是他選擇了鮑爾，成為一個巨大錯誤。因為時任財政部長的米努勤力主選擇鮑爾。

川普強調：「我的財政部長非常想要他（鮑爾）。可是我對他的感覺並不好，但有時候你聽別人的意見，結果卻是個錯誤，真是個天大的錯誤。」

福斯商業新聞周一（9日）播出的專訪片段當中，川普說：「如果華許能把他有能力勝任的工作做好，那麼我們可以成長15%，我認為還會更高。」川普告訴節目主持人庫德洛（Larry Kudlow），「我認為他會非常出色，他真的是一個高品質人選。」Larry Kudlow曾在川普頭一任期擔任白宮國家經濟委員會（NEC）主席。

目前尚不完全清楚川普所指的成長率是年增率，還是其他度量指標。美國今年經濟（國內生產毛額）成長率，預估會是今年2.4%，過去50年平均年成長率為2.8%。自1950年代以來，國內生產毛額（GDP）增速超過15%的情況屈指可數，其中之一是2020年第3季，當時企業在新冠疫情解封後重新營業。

尋找下任Fed主席的過程中，川普說要找一位將會降息的人選。後來他又表示，如果華許主張升息，就不會挑選他。

彭博分析，由川普這些評論，可以很清楚他押注華許，寄望他獲確認擔任Fed主席後，能在期中選舉之前帶動經濟。期中選舉向來的總統的嚴峻考驗。同時，也預示了華許工作會是走鋼索般地的高難度。

根據12月發布的預測中值，聯準會官員估2026年只會降息一次，但投資人仍然預期今年會降息兩次。

福斯商業新聞周一只先播出專訪川普的簡短版本，完整訪問將於周二播出。

川普 華許
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普晶片關稅掛鉤美台協議！ 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

2026首度川習會！Politico：傳川普4月第一周訪問中國

美媒：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

華許掌Fed 市場推演二情境

相關新聞

美國欠債聯合國細項曝光！鉅額逾1473億台幣 聯合國催款說話了

美國1月底遭爆積欠聯合國數十億美元會費，美國駐聯大使沃茲上周承諾數周內將先支付部分款項。聯合國9日透露，仍等待華府說明具...

川普誇下海口 挑選華許出任Fed主席、美國經濟成長可達15%

美國總統說，他挑選出來領導聯準會（Fed）的人，有望刺激美國經濟成長率達15%。彭博新聞指出，15%是個極為樂觀的目標，...

FT：美科技巨人日後豁免晶片關稅 將結合台積電按台美投資協議配額

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府計劃豁免亞馬遜（Amazon）、Google 和微軟（Microsoft）等公司日...

奧特曼報喜：ChatGPT又再加速成長 將推出模型更新版

根據CNBC看到的OpenAI內部訊息，OpenAI執行長奧特曼上周五告訴員工，廣受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT「...

Alphabet發債200億美元獲超額認購 還將挑戰罕見的百年期英鎊債

為應對人工智慧（AI）領域空前激烈的競爭與資本需求，科技巨頭正掀起大規模融資浪潮。Alphabet周一成功發行200億美...

日圓強彈終結連六跌、美元指數下挫 市場關注大陸減持美債傳聞

美元指數周一（9日）續跌，兩天累計跌幅超過 1%，市場傳出大陸監管機構建議金融機構減少美國公債曝險所累。日圓在首相高市早...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。