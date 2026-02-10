美軟體股超跌後反彈 甲骨文漲約10%

美國股市在科技股帶動下，道瓊工業指數今天持續站穩5萬點，那斯達克指數漲幅0.90%。上週遭拋售的軟體股出現反彈，甲骨文（Oracle）大漲9.64%，市場關注營收穩定的軟體公司所受AI的實際衝擊程度。

道指6日大漲站上5萬點關卡，9日科技股持續帶領升勢，從AI股到上週跌幅擴大的應用軟體股都出現買氣。輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）與超微（AMD）漲幅分別為2.50%、3.44%、3.63%。

過去半年遭拋售的甲骨文出現強勁反彈，上漲9.64%，微軟（Microsoft）升幅3.13%。軟體公司甲骨文因人工智慧侵蝕市場，衝擊營運模式，股價由高點大跌曾超過50%，至今6個月總跌幅為38.03%。

投資人認為不被看好的軟體公司上週可能超跌，9日出現買氣。App廣告行銷公司Applovin大漲13.19%，商業資料服務公司Palantir與ServiceNow，漲幅分別為5.16%、3.11%。

Catalyst共同基金首席投資長米勒（David Miller）在華爾街日報（Wall Street Journal）指出，這是軟體公司被過度拋售後的反彈，大家一致認為該拋棄軟體股，AI將終結軟體產業，即使許多公司營收健康成長，但仍被評估為好像沒有價值。

AI改變人類生活與商業運作模式，市場對軟體公司長期營運信心不足；AI業者競爭白熱化，領先者同樣難料。

AI雲端4大業者臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet與亞馬遜（Amazon），月初陸續公布財報與新年度鉅額AI投資，市場興奮之餘反應兩極化，分析師懷疑獲利模式不清晰，投資未必與回報成正比。

財經頻道CNBC統計，4家業者上季AI系統投資額共達1200億美元，2026年全年合計可能約7000億美元，比阿聯、新加坡、以色列的GDP還要高。