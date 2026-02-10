奧特曼報喜：ChatGPT又再加速成長

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。 路透
根據CNBC看到的OpenAI內部訊息，OpenAI執行長奧特曼上周五告訴員工，廣受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT「已重新回到每月成長超過10%」，並準備在本周推出「Chat模型更新版 」。

ChatGPT目前每周有超過8億人使用 ，但來自對手Google和Anthropic的競爭壓力越來越大。OpenAI去年12月曾宣布進入「紅色警戒」狀態，加速改善ChatGPT功能，多項專案因而暫停，因為要集中資源投入ChatGPT強化工作。

OpenAI上周為程式開發產品Codex推出新模型GPT-5.3-Codex，並為提供蘋果（Apple）電腦用戶獨立的應用程式。奧特曼在給員工的訊息中表示，Codex與一周前相比，成長約50%。Codex是直接與 Anthropic的Claude Code競爭的產品，Claude Code在過去一年中出現一波採用熱潮。

他形容Codex「瘋狂」成長。

上周Anthropic在超級盃投放的廣告，嘲諷OpenAI將在ChatGPT中投放廣告。奧特曼在社群平台X上，指Anthropic的廣告「具有誤導性」，強調OpenAI「顯然不會以Anthropic所描繪的方式投放廣告」。

一位知情人士透露，OpenAI本周一正式開始測試在ChatGPT中投放廣告。公司上個月表示，廣告將會清楚標示、出現在聊天機器人回答的底部，不會影響ChatGPT的回應內容。這位人士說，長期而言，OpenAI預期廣告收入將不到公司總營收的一半。

募資方面，多名消息人士告訴 CNBC，隨著OpenAI將完成目前這輪可能高達1,000億美元的募資，奧特曼與財務長佛萊爾（Sarah Friar） 也積極向投資者推銷公司的成長故事。像是：Codex正逐步侵蝕Claude Code的市占；強調OpenAI在消費者市場的優勢；針對企業的業務不斷成長；取得算力資源的能力等等。

一名知情人士表示，OpenAI預期募資談判將在未來兩周升溫。去年3月OpenAI完成一輪410億美元的募資，其中SoftBank投入300億美元，其他投資者合計投資110億美元。

據了解，目前這一輪募資可能分成兩個階段完成。第一階段將是來自微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia），以及亞馬遜 （Amazon ）的資金；Amazon正在洽談的投資金額高達500億美元。第二階段再納入其他投資者的資金，例如 軟銀（SoftBank）曾討論再投入300億美元。

OpenAI 廣告 ChatGPT
