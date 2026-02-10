Alphabet發債200億美元獲超額認購 還將挑戰罕見的百年期英鎊債

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google母公司Alphabet周一成功發行200億美元公司債，吸引到逾1,000億美元訂單。美聯社
Google母公司Alphabet周一成功發行200億美元公司債，吸引到逾1,000億美元訂單。美聯社

為應對人工智慧（AI）領域空前激烈的競爭與資本需求，科技巨頭正掀起大規模融資浪潮。Alphabet周一成功發行200億美元公司債，規模高於原訂的150億美元，並吸引逾1,000億美元訂單，顯示市場對科技巨擘舉債投入AI擴張，短期仍積極買單。

除美元債外，Alphabet也同步籌備瑞士法郎計價的海外債券，並計劃首度在英國發行英鎊債，當中包含極為罕見的100年期世紀債券。這將是自1990年代末網路泡沫以來，首家嘗試發行百年債券的科技公司。過去涉足英鎊百年債券的多為牛津大學、法國電力集團等非科技機構；科技業中，僅IBM曾於1996年發行過。

這波融資行動，緊隨Meta Platforms、亞馬遜等同業宣布大幅提高AI資本支出的步伐。相關計畫引發市場擔憂，AI軍備競賽及隨之而來的巨額舉債，可能對信貸市場構成壓力。不過，Alphabet此次發債獲強勁需求，暫時掩蓋這些憂慮。

Wavelength資本管理公司投資長Andrew Dassori表示，「我們顯然不處於典型的資本支出周期。這些公司以往是淨現金儲蓄者，現在為確保競爭力，正深入債市籌資。此一重大轉變對評估美國公司債的潛在風險與回報至關重要。」

債市正成為這股支出潮的重要資金來源。甲骨文上周才完成250億美元發債，市場預期今年美國投資級公司債的發行量可能升至2.25兆美元歷史新高。部分信貸策略師警告，如此龐大的供給最終可能推升公司的風險溢價。

Alphabet本次美元債共分七種年期，其中40年期債券的利差最終收斂至比美國公債高0.95個百分點，明顯低於最初討論的1.2個百分點，顯示市場對長天期風險溢價的接受度仍高。短天期需求更強勁，三年期債券的利差一度壓縮至0.27個百分點。

Alphabet上周表示，今年資本支出上看1,850億美元，超過過去三年的總和，主要用於投資資料中心、雲端與AI基礎建設，支撐Gemini助理等產品的成長。

Alphabet並指出，AI已帶動搜尋與相關服務需求，開始反映在營收表現上。該公司2025年全年營收首度突破4,000億美元，最新一季的營收與獲利均優於市場預期。

Alphabet 美國 風險
