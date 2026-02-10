日圓強彈終結連六跌、美元指數下挫 市場關注大陸減持美債傳聞

美元指數周一（9日）續跌，兩天累計跌幅超過 1%，市場傳出大陸監管機構建議金融機構減少美國公債曝險所累。日圓在首相高市早苗領導的自民黨贏得大選後強勢反轉，終結連續六個交易日的跌勢。

在周日高市早苗勝選後，日圓最初雖因市場反應財政支出擴大預期而一度觸及兩周低點，但隨後在公債殖利率上揚和避險資金回流帶動下轉為大幅升值。

日本財務省財務官三村淳周一表示，政府正「以高度緊迫感密切關注匯率走勢」。豐業銀行策略師 Shaun Osborne 指出，高市勝選後對財政計畫的安撫措施令市場情緒轉趨正面，可能推動日圓進一步走強。

日圓兌美元紐約盤尾報 155.88 日圓，升值 0.9%，盤中一度跌破 155.52。

Moneycorp 分析師 Eugene Epstein 指出，日本題材對全球資產類別的間接影響力日益增加，日圓走強已成為美元走弱的關鍵驅動力。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌0.8%至96.816。市場對美國資產的多元化配置需求，以及中國可能減持美債的報導，成為美元承壓的主因。

彭博新聞報導，中國監管部門近期引導金融機構控制美債規模，以分散投資風險。此舉導致在岸人民幣兌美元升至 33 個月最高。

歐元兌美元上漲 0.9%，報 1.19205 美元，兩天累計漲幅逾 1%，觸及 1 月 30 日以來最高價位。英鎊兌美元升值 0.6%，報 1.36975 美元。儘管隨非美貨幣走揚，但因英國首相施凱爾面臨蘇格蘭工黨要求辭職的壓力，政治前途堪憂，導致英鎊表現相對落後。