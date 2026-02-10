快訊

粿王案外延燒！護妻聲明才半年 簡廷芮老公「被消失」熟人爆恐婚變

明天「送神日」清囤6大禁忌一次看！別吵架、別倒香爐衰整年

2026首度川習會！外媒：傳川普4月第一周訪問中國

聽新聞
0:00 / 0:00

金價再登5,000美元之上、銀價同步走高 油價上漲銅走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
金價重新站上每英兩5,000美元整數大關。路透
金價重新站上每英兩5,000美元整數大關。路透

金價格周二（10日）走勢堅挺，在經歷先前異常波動的一周後，逢低買盤重返市場，助攻金價重新站上每英兩5,000美元整數大關。白銀同步展開反彈，漲幅更勝黃金。油價周一也走強，美國政府要求懸掛美國國旗的船隻遠離伊朗水域，導致地緣政治風險溢價再度回籠。銅價在連兩日走高後，市場正密切關注大陸春節前夕的工業需求變化。

金價收復5,000 美元關卡

貴金屬市場在經歷先前的劇烈震盪後，周一湧現強勁的反彈動能。現貨金價一度上漲 2.3%，逐步收復上月末歷史性暴跌後的失地。

現貨黃金上漲 1.98%，報每英兩 5,062.65 美元。Pepperstone Group 分析師 Ahmad Assiri 指出，金價能否穩守 5,000 美元大關，將是判斷市場能否從單純的反彈轉向可持續上漲的關鍵指標。白銀漲勢更為驚人：白銀現貨周一暴漲 7.09%，收報每英兩 83.3555 美元，表現大幅領先黃金。

儘管美元近日走強，但投資人對地緣政治動盪及聯準會（Fed）獨立性受威脅的疑慮，仍為金銀市場提供支撐。

美國發布海事通告 油價風險溢價回升

國際油價周一上漲，扭轉了先前因美伊承諾談判所導致的頹勢。

美國運輸部發布海事通告，建議懸掛美國國旗的船隻遠離伊朗水域，主因是上周曾發生美國油輪遭伊朗伊斯蘭革命衛隊騷擾事件。此舉加劇了市場對石油運輸干擾的擔憂。

市場同步關注印度動向。受川普貿易協議壓力影響，印度從俄羅斯進口原油規模預計將減半，儘管印度官方尚未正式確認，但能源供應板塊已出現波動。

西德州原油（WTI） 3 月期貨上漲 1.3%，收於每桶 64.36 美元；布蘭特原油 4 月期貨上漲 1.5%，收報 69.04 美元。

倫敦銅價連二日走高

銅價隨大宗商品市場同步走揚，倫銅連續兩二個交易日上漲。中國需求雜音：儘管價格走高，但大陸銅買家因銅價逼近歷史高位，正採取延長春節假期的策略來抑制採購成本。分析師指出，此輪漲勢已增加生產商財務成本並導致訂單減少，需求疲軟的局面預計在本周全面顯現。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨上漲 1.4%，報每噸 13,176.5 美元。鎳期貨和鋁期貨各漲 1.5和1.3%。

金價 黃金
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

金銀商品 權證選逾五個月

劫匪覬覦金價高搶銀樓 剛得手隨即被警民聯手逮獲

上海商場黃金回收ATM 現場檢測、熔金、到帳一站式服務

相關新聞

科技股強勢反彈撐盤 道瓊續寫新高 市場靜待關鍵經濟數據

美股周一震盪收高，隨著科技股經歷上周AI 泡沫疑慮後重新站穩腳跟，市場信心明顯回升。道瓊工業指數微漲，連二日創下收盤歷史...

美國欠債聯合國細項曝光！鉅額逾1473億台幣 聯合國催款說話了

美國1月底遭爆積欠聯合國數十億美元會費，美國駐聯大使沃茲上周承諾數周內將先支付部分款項。聯合國9日透露，仍等待華府說明具...

日圓強彈終結連六跌、美元指數下挫 市場關注大陸減持美債傳聞

美元指數周一（9日）續跌，兩天累計跌幅超過 1%，市場傳出大陸監管機構建議金融機構減少美國公債曝險所累。日圓在首相高市早...

金價再登5,000美元之上、銀價同步走高 油價上漲銅走高

黃金價格周二（10日）走勢堅挺，在經歷先前異常波動的一周後，逢低買盤重返市場，助攻金價重新站上每英兩5,000美元整...

台積電ADR連三漲創新高 較台北交易溢價23.7%

台積電ADR周一上漲1.9%，連續三日上漲，收在歷史新高355.41美元，較台北交易溢價23.7%。

金價重返5,000美元

逢低承接的買盤出籠，帶動金價重回每英兩5,000美元之上，如今黃金收復了接近一半的跌幅，多家外資持續看多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。