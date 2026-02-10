金價再登5,000美元之上、銀價同步走高 油價上漲銅走高

黃金價格周二（10日）走勢堅挺，在經歷先前異常波動的一周後，逢低買盤重返市場，助攻金價重新站上每英兩5,000美元整數大關。白銀同步展開反彈，漲幅更勝黃金。油價周一也走強，美國政府要求懸掛美國國旗的船隻遠離伊朗水域，導致地緣政治風險溢價再度回籠。銅價在連兩日走高後，市場正密切關注大陸春節前夕的工業需求變化。

金價收復5,000 美元關卡

貴金屬市場在經歷先前的劇烈震盪後，周一湧現強勁的反彈動能。現貨金價一度上漲 2.3%，逐步收復上月末歷史性暴跌後的失地。

現貨黃金上漲 1.98%，報每英兩 5,062.65 美元。Pepperstone Group 分析師 Ahmad Assiri 指出，金價能否穩守 5,000 美元大關，將是判斷市場能否從單純的反彈轉向可持續上漲的關鍵指標。白銀漲勢更為驚人：白銀現貨周一暴漲 7.09%，收報每英兩 83.3555 美元，表現大幅領先黃金。

儘管美元近日走強，但投資人對地緣政治動盪及聯準會（Fed）獨立性受威脅的疑慮，仍為金銀市場提供支撐。

美國發布海事通告 油價風險溢價回升

國際油價周一上漲，扭轉了先前因美伊承諾談判所導致的頹勢。

美國運輸部發布海事通告，建議懸掛美國國旗的船隻遠離伊朗水域，主因是上周曾發生美國油輪遭伊朗伊斯蘭革命衛隊騷擾事件。此舉加劇了市場對石油運輸干擾的擔憂。

市場同步關注印度動向。受川普貿易協議壓力影響，印度從俄羅斯進口原油規模預計將減半，儘管印度官方尚未正式確認，但能源供應板塊已出現波動。

西德州原油（WTI） 3 月期貨上漲 1.3%，收於每桶 64.36 美元；布蘭特原油 4 月期貨上漲 1.5%，收報 69.04 美元。

倫敦銅價連二日走高

銅價隨大宗商品市場同步走揚，倫銅連續兩二個交易日上漲。中國需求雜音：儘管價格走高，但大陸銅買家因銅價逼近歷史高位，正採取延長春節假期的策略來抑制採購成本。分析師指出，此輪漲勢已增加生產商財務成本並導致訂單減少，需求疲軟的局面預計在本周全面顯現。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨上漲 1.4%，報每噸 13,176.5 美元。鎳期貨和鋁期貨各漲 1.5和1.3%。