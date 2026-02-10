台積電ADR連三漲創新高 較台北交易溢價23.7%

台積電ADR周一上漲1.9%，連續三日上漲，收在歷史新高355.41美元，較台北交易溢價23.7%。

美股周一震盪收高，隨著科技股經歷上周AI 泡沫疑慮後重新站穩腳跟，市場信心明顯回升。道瓊工業指數微漲，連二日創下收盤歷史新高，成功站穩5萬點大關；標普 500 指數和那斯達克指數則在軟體股與 AI 巨頭的報復性反彈帶動下穩健走揚。

道瓊工業指數微漲 20.20 點，漲幅 0.04%，收在 50,135.87 點，續創歷史新高。標普 500 指數上漲 32.52 點，漲幅 0.5%，收在 6,964.82 點，距離 1 月底創下的歷史高點 6,978.60 點僅一步之遙。那斯達克綜合指數表現最為強勁，上漲 207.46 點，漲幅 0.9%，收在 23,238.67 點。衡量市場波動的VIX指數則回落至17附近，顯示在經歷劇烈震盪後，投資人緊張有所緩解。

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）上漲2.5%，為標普500指數提供最強支撐，也帶動費城半導體指數同步走高1.4%。

台灣加權股價指數周一大漲621.70點，漲幅2%，收在32,404.62點。台積電（2330）漲2%收在1,815元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,244.84 1.88% 1,815.00 23.68%

日月光投控 ASX US 349.76 6.03% 327.00 6.96%

聯電 UMC US 63.48 -0.10% 62.40 1.73%

中華電信 CHT US 132.01 0.55% 132.00 0.01%