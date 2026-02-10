科技股強勢反彈撐盤 道瓊續寫新高 市場靜待關鍵經濟數據

美股周一震盪收高，隨著科技股經歷上周AI 泡沫疑慮後重新站穩腳跟，市場信心明顯回升。道瓊工業指數微漲，連二日創下收盤歷史新高，成功站穩5萬點大關；標普 500 指數和那斯達克指數則在軟體股與 AI 巨頭的報復性反彈帶動下穩健走揚。

道瓊工業指數微漲 20.20 點，漲幅 0.04%，收在 50,135.87 點，續創歷史新高。標普 500 指數上漲 32.52 點，漲幅 0.5%，收在 6,964.82 點，距離 1 月底創下的歷史高點 6,978.60 點僅一步之遙。那斯達克綜合指數表現最為強勁，上漲 207.46 點，漲幅 0.9%，收在 23,238.67 點。衡量市場波動的 VIX 指數則回落至 17 附近，顯示在經歷劇烈震盪後，投資人緊張有所緩解。

AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）上漲 2.5%，為標普 500 指數提供最強支撐，也帶動費城半導體指數同步走高 1.4%。台積電ADR上漲1.9%。

目前市場預計聯準會（Fed）將於 6 月進行今年首次降息。Sevens Report 分析師 Tom Essaye 表示，若要股市經得起對 AI 的質疑，經濟數據必須延續「不慍不火（Goldilocks），即通膨受控且經濟穩健）」的狀態。

上周因擔憂 AI 將加劇競爭並侵蝕獲利，軟體股遭遇了七年來最慘烈的賣壓，但周一買盤明顯回籠。標普軟體服務指數周一勁揚 2.9%，連兩日收復失土。

Catalyst Mutual Funds 投資長 David Miller 指出，先前的拋售是基於「AI 將終結軟體業」的極端假說，許多健康成長的公司被殺到彷彿沒有未來，這顯然過度反應。

甲骨文（Oracle）大漲 9.6%，創下去年 9 月以來最大單日漲幅。分析師 Gil Luria 將其評級調升至「買進」，認為其合作夥伴 OpenAI 財務狀況明朗，目前手握近 400 億美元現金，有能力支付甲骨文為其興建的資料中心費用。

Truist Advisory Services 指出，OpenAI 執行長奧特曼據傳告訴員工 ChatGPT 的月成長率已重回 10% 以上。此消息激勵了市場對 AI 應用端的信心，軟體商如 ServiceNow 攀升 3.1%，Take-Two 亦上漲 4.8%。

受金銀價格走揚帶動，礦業股推升材料類股指數上漲 1.4%。同時，部分資金流向避險資產，美國10 年期公債殖利率微降至 4.197%。

醫療保健和民生必需品類股周一表現最差，雙雙下跌 0.9%。實驗室設備商 Waters 因財測不如預期，股價慘摔 13.9%。遠距醫療服務商 Hims & Hers 暴跌 16%，寫下連七跌紀錄。該公司推出平價版減肥藥（仿 Wegovy）後遭諾和諾德（Novo Nordisk）控告侵權。

零售巨頭 Kroger 因任命前沃瑪高層擔任 CEO，股價反彈 3.9%； IT 服務商 Kyndryl 因延後提交季報並警告財報存有重大缺失，股價崩跌 54.9%。