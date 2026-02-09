日相高市獲得壓倒性大勝 市場仍將使她推行政策綁手綁腳

日本首相高市早苗的自民黨8日贏得眾議院超過三分之二席次，這場戰後史上最大壓倒性勝利賦予了她龐大的民意授權，來通過任何她想通過的振興經濟法案，但投資者認為，她幾乎沒有空間可以擴大政府赤字，否則債市和匯市將很快迎來壓力。

路透報導，東京股市9日飆升至歷史新高，因預期政府將推出讓日本消費者和企業受惠的刺激措施，但債市和匯市卻保持穩定，原因就是市場還在等待高市如何安排這個已開發國家中債務負擔最重國家的預算細節。

日經225指數9日大漲3.9%至56,363點新高，日圓兌美元匯率則先貶後升至156.71日圓，日本10年期公債殖利率則上漲5.5個基點，達到兩週前的2.28%。

瑞穗證券首席策略師大森翔央輝表示：「市場參與者更關注的是經濟和財政政策的內容、規模、財源和連貫性，而不是選舉結果本身。」

滙豐銀行駐香港亞洲首席經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示：「現在問題不再是如何讓日本重新站起來，它可以說已經站起來了。現在的問題是如何讓其持續下去。」

「因此，市場將會非常密切關注任何財政滑坡的跡象、對外匯疲軟更開放態度的跡象，以及貨幣政策可能對通膨跡象反應不足的跡象。」「市場將在此發揮重要的制約作用。」

投資人並未立即在匯市和債市進行所謂「高市交易」的部分原因是，一些分析師預期高市將利用其強大的民意授權，對市場做出更積極的反應，但同時美國也施壓要求其支撐日圓。

巴克萊銀行駐東京首席日本經濟學家馬場直彥表示 ：「在貨幣政策方面，高市政府可能會以選舉結果為基礎，聲稱獲得民眾支持，而暫時加大對日本銀行（央行）的壓力，以維持現狀。」「但這樣的訊號很容易引發日圓進一步走貶。」

「最終，民眾對匯率驅動的成本推動型通膨的不滿，加上川普政府的壓力，預料將會促使高市政府不情願地回到原本立場，允許用升息來應對日圓疲軟。」

美國已要求日本平息債市動盪，加上紐約聯準銀行上個月明顯參與了美元兌日圓匯率的檢查，這顯示出川普政府支持日圓走強。

瀚亞投資（Eastspring Investments）固定收益經理人Rong Ren Goh說：「過去幾周到選前，日本公債殖利率和日圓皆處於盤整狀態，因此選舉結果應該會讓市場回到原有趨勢。」他表示，這意味著長期債券殖利率將走升，日圓將走貶。

高市接下來的初步考驗將是，要如何處理中止日本8%食品消費稅的承諾、如何支付這筆費用，以及如何向那些一直渴望挑戰她政策的市場解釋這項承諾。

削減消費稅將使日本每年減少收入約5兆日圓（320億美元），為高市帶來資金難題，並讓市場持續擔心財政滑坡的風險。

大和資本市場歐洲分公司駐倫敦研究主管施克魯納表示：「她削減消費稅的計劃留給市場很大的問號，包括資金來源以及如何讓收支平衡。因此，我認為財政政策的不確定性將會持續存在一段時間。」