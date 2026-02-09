日相高市獲得壓倒性大勝 市場仍將使她推行政策綁手綁腳

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本首相高市早苗領導的自民黨在8日眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，但未來仍將面臨市場對其政策的關注壓力。 美聯社
日本首相高市早苗領導的自民黨在8日眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，但未來仍將面臨市場對其政策的關注壓力。 美聯社

日本首相高市早苗的自民黨8日贏得眾議院超過三分之二席次，這場戰後史上最大壓倒性勝利賦予了她龐大的民意授權，來通過任何她想通過的振興經濟法案，但投資者認為，她幾乎沒有空間可以擴大政府赤字，否則債市和匯市將很快迎來壓力。

路透報導，東京股市9日飆升至歷史新高，因預期政府將推出讓日本消費者和企業受惠的刺激措施，但債市和匯市卻保持穩定，原因就是市場還在等待高市如何安排這個已開發國家中債務負擔最重國家的預算細節。

日經225指數9日大漲3.9%至56,363點新高，日圓兌美元匯率則先貶後升至156.71日圓，日本10年期公債殖利率則上漲5.5個基點，達到兩週前的2.28%。

瑞穗證券首席策略師大森翔央輝表示：「市場參與者更關注的是經濟和財政政策的內容、規模、財源和連貫性，而不是選舉結果本身。」

滙豐銀行駐香港亞洲首席經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示：「現在問題不再是如何讓日本重新站起來，它可以說已經站起來了。現在的問題是如何讓其持續下去。」

「因此，市場將會非常密切關注任何財政滑坡的跡象、對外匯疲軟更開放態度的跡象，以及貨幣政策可能對通膨跡象反應不足的跡象。」「市場將在此發揮重要的制約作用。」

投資人並未立即在匯市和債市進行所謂「高市交易」的部分原因是，一些分析師預期高市將利用其強大的民意授權，對市場做出更積極的反應，但同時美國也施壓要求其支撐日圓。

巴克萊銀行駐東京首席日本經濟學家馬場直彥表示 ：「在貨幣政策方面，高市政府可能會以選舉結果為基礎，聲稱獲得民眾支持，而暫時加大對日本銀行（央行）的壓力，以維持現狀。」「但這樣的訊號很容易引發日圓進一步走貶。」

「最終，民眾對匯率驅動的成本推動型通膨的不滿，加上川普政府的壓力，預料將會促使高市政府不情願地回到原本立場，允許用升息來應對日圓疲軟。」

美國已要求日本平息債市動盪，加上紐約聯準銀行上個月明顯參與了美元兌日圓匯率的檢查，這顯示出川普政府支持日圓走強。

瀚亞投資（Eastspring Investments）固定收益經理人Rong Ren Goh說：「過去幾周到選前，日本公債殖利率和日圓皆處於盤整狀態，因此選舉結果應該會讓市場回到原有趨勢。」他表示，這意味著長期債券殖利率將走升，日圓將走貶。

高市接下來的初步考驗將是，要如何處理中止日本8%食品消費稅的承諾、如何支付這筆費用，以及如何向那些一直渴望挑戰她政策的市場解釋這項承諾。

削減消費稅將使日本每年減少收入約5兆日圓（320億美元），為高市帶來資金難題，並讓市場持續擔心財政滑坡的風險。

大和資本市場歐洲分公司駐倫敦研究主管施克魯納表示：「她削減消費稅的計劃留給市場很大的問號，包括資金來源以及如何讓收支平衡。因此，我認為財政政策的不確定性將會持續存在一段時間。」

日本經濟 債市 財政
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：期待美日台深化協調合作

選後挑戰多！日媒：高市早苗大勝後如何面對日中關係 成為課題

日自民黨大勝 陸外交部：敦促日方撤回高市涉台「錯誤言論」

高市早苗勝選…陸外交部：日本極右翼勢力若誤判形勢 必遭迎頭痛擊

相關新聞

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

中美洲媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，台灣一間進口商宣布，他們擁有足夠財力和設施購買宏都拉...

美股早盤／指數漲跌互見...台積電ADR攀高 市場關注本周稍晚數據

美股9日早盤下跌，在經歷過去一周的起伏、本周市場投資人將密切關注一系列的企業財報、通膨數據、和至關重要的就業數據。

字母公司傳將在美發債 還將發行這檔「極罕見」債券

知情人士表示，Google母公司字母將在美國發行投資級公司債，加入人工智慧（AI）投資熱潮帶動下、企業密集發債的行列。該...

黃金與比特幣二選一！死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文說，如果只能在黃金或比特幣中二選一，他會毫不猶豫地選擇比特幣，因為比特...

法巴：台灣經濟強勁 若發生1事 下半年央行可能升息

法國巴黎銀行（BNP Paribas）表示，在台灣經濟成長維持強勁的情況下，不再認為台灣央行今年第3季將降息12.5基點...

美債市場迎變數？華許新構想有兩種可能走向

華許（Kevin Warsh）角逐聯準會主席期間，提出多項改革構想，其中以呼籲與財政部締結新版協議，被視為最隱晦卻影響深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。