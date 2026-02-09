高市大勝創造絕佳機遇！專家：光是北京犯錯還不夠 美方要主動

曾任美國國防部印太安全事務助理部長資深顧問、現為外交政策研究所非常駐研究員的埃斯特普（Chris Estep），在日本時報撰文指出，日相高市早苗本周率領自民黨在眾院取得壓倒性勝利，美國觀察家應從中汲取教訓，籲請華府堅定強化在印太地區的影響力。

他說，對華府而言，最緊要的課題是，中國大陸要脅印太地區鄰國，有助於美國強化與當地盟國的關係，但前提是，美國必須以堅定行動與明確優先順序，推動這個正面願景。

去年11月，儘管高市並未改變日本外交方針，但她宣稱台灣有事就是日本有事的言論，依舊觸怒北京，甚至有中國外交官威脅要斬首高市。

中國回應的危險程度於12月大幅升級，當時中國戰鬥機以雷達鎖定在日本最南端島嶼作業的日本軍機。美國國務院發言人正確無誤地譴責北京的行為「無助於區域和平與穩定」，但一些專家主張，華府應該在情勢升溫時加強挺日。

中國的過度反應適得其反，不僅未能讓高市收回言論，也讓高市在日本的支持率一度飆升至大約70%，站穩罕見的強大政治地位，有底氣宣布提前大選，也斬獲勝利果實。

選戰中的一句老話也同樣適用於地緣政治：最難以抹滅的失言，就是當人們吐露真心話。這從中國對日本出氣可以得見，這已非北京首次展露對印太地區的野心。去年12月，中國解放軍展開模擬犯台演習，擾亂行經台灣周圍的民航機，一名發言人說，這是為了「嚴厲懲罰」台灣當局。

對許多美國觀察家來說，這些事件令人想起一些中國官員曾施行的「戰狼外交」。近年北京加強施壓台灣，對南海提出不具正當性的主權聲索、輸掉自己對澳洲發起的貿易戰。比起美國對北京的看法，印太地區對北京更加反感，也就不令人感到意外。

美國的決策官員可能傾向隔岸觀火，假設中國的行為會疏遠亞洲鄰國，使他們更靠向美國，等於讓北京的失言代替華府工作。一些官員甚至認為，美國可藉由其他國家對北京的反感，降低亞洲事務的優先層級，甚至可據此對盟邦提出過份要求，因為這些國家只能依賴美國。

這是一項錯誤。美國政府確實可以指望中國繼續失言，但不該仰賴中國的錯誤來促進自身在印太地區的目標，華府自己也不應該失言，來錯誤對待區域盟國。

在中國的壓力下，一些國家可能選擇屈從，其他國家可能選擇單打獨鬥，甚至追求足以單兵作戰的實力，可能加劇區域的不穩定性。儘管一些印太盟國起初可能尋求強化與美方的關係，但華府的反覆無常，可能把這些國家愈推愈遠，進而導致他們押寶北京。例如，中國近期便修復與加拿大以及數個歐洲國家的關係，時值川普政府對這些長期盟友提出嚴苛要求。

當然，美國應該毫不遲疑地點出北京的缺陷。中國從不掩飾想拿下台灣、控制南海、成為印太霸權的野心。但是，點出競爭對手的錯誤行徑，不應該是美國策略最重要的一環，華府應主動強化與盟邦的邦誼，而非等待北京下次出錯。

白宮的國家安全戰略報告在去年12月發布，原本可提出優先安排印太事務的步驟，但許多專家發現美國的安全目標優先聚焦於西半球，而非印太地區。美軍1月對委內瑞拉的軍事行動，也引發外界質疑川普政府能否將時間與注意力投射在印太。

川普政府仍能以增進美國利益的方式，強化與印太國家的關係，並加強嚇阻中國。畢竟，根據五角大廈1月的國防策略，印太地區是舉世經濟重心，該部會的要員也說印太是「21世紀的地緣政治樞紐」。

首先，白宮下一份預算規劃，應提供當局在印太地區推行促進強韌經濟、國防與科技議程的能力。展望未來，美國政府應該凝聚印太國家，打造更強大、更功能導向的合作關係，以免有國家單獨承受北京霸凌。

指望中國疏遠鄰國，不會帶來更穩定的印太地區。中國近期犯錯，給予美國強化與印太國家關係的機會，但只有華府與盟國當局展現領導力，才能真的實現這項願景。