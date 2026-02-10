金價重返5,000美元
逢低承接的買盤出籠，帶動金價重回每英兩5,000美元之上，如今黃金收復了接近一半的跌幅，多家外資持續看多。
現貨金價9日一度漲1.7%至每英兩5,047.25美元。理由除了低接買盤，日相高市在眾議院選舉取得壓倒性勝利，也支持金價。這強化日本將寬鬆財政政策的預期、使日圓承壓，投資人尋找更好的保值去處，有利金價。
現貨銀價同日也漲2.7%至每英兩79.95美元。
金價大跌後，走勢起伏不定，但德意志銀行、高盛集團等估計，長期需求帶動下，金價將再次復甦。上周末數據也顯示，中國央行連續15個月購入黃金，凸顯強韌的官方需求。
金價從空前高點跳水重挫，反映黃金的破紀錄漲勢似乎衝得太猛。截至6日收盤為止，金價從1月29日歷史高點回檔約11%，儘管如此，今年來金價仍上漲15%。
美國財長貝森特指出，金價在上周出現震盪，原因出在中國大陸交易者。
根據世界黃金協會數據，大陸投資人去年購買的金條與金幣年增28%至約432噸，占全球買氣近三分之一。大陸房市低迷、陸股震盪、銀行利率偏低，民眾的財富幾乎無處存放，促使從中國大媽到年輕族群積極購金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。