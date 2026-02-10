金價重返5,000美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

逢低承接的買盤出籠，帶動金價重回每英兩5,000美元之上，如今黃金收復了接近一半的跌幅，多家外資持續看多。

現貨金價9日一度漲1.7%至每英兩5,047.25美元。理由除了低接買盤，日相高市在眾議院選舉取得壓倒性勝利，也支持金價。這強化日本將寬鬆財政政策的預期、使日圓承壓，投資人尋找更好的保值去處，有利金價。

現貨銀價同日也漲2.7%至每英兩79.95美元。

金價大跌後，走勢起伏不定，但德意志銀行、高盛集團等估計，長期需求帶動下，金價將再次復甦。上周末數據也顯示，中國央行連續15個月購入黃金，凸顯強韌的官方需求。

金價從空前高點跳水重挫，反映黃金的破紀錄漲勢似乎衝得太猛。截至6日收盤為止，金價從1月29日歷史高點回檔約11%，儘管如此，今年來金價仍上漲15%。

美國財長貝森特指出，金價在上周出現震盪，原因出在中國大陸交易者。

根據世界黃金協會數據，大陸投資人去年購買的金條與金幣年增28%至約432噸，占全球買氣近三分之一。大陸房市低迷、陸股震盪、銀行利率偏低，民眾的財富幾乎無處存放，促使從中國大媽到年輕族群積極購金。

金價 德意志銀行
