2026全球名家瞭望／團結才是和平之道

一個世紀前，德國時任外長施特雷澤曼在英國外交部說，「我輩一命相連，倒下則齊墜，欲攀高峰，唯憑戮力以赴，而非衝突」，當時他剛簽署了羅加諾公約，欲保障歐洲各國和平，避免陷入另一場世界大戰。但這個希望時刻為時短暫，簽約的15年後全球烽火再起，爆發第二次世界大戰。

但施特雷澤曼等人擘畫的願景留了下來，成為勇敢的試驗，重視合作勝於分歧。1926年諾貝爾和平獎的頒獎典禮上，挪威人道主義者南森形容「羅加諾精神」，是「近乎史無前例之舉，意在將政治建立於彼此邦誼與信任原則之上」。如今從中東、蘇丹、到烏克蘭等地，將需要同樣的羅加諾精神，各國通力克服共同挑戰，不被挑戰所分裂與擊潰。

英國政府近來選擇在外交部紀念羅加諾公約的100周年，邀請當年參與談判的數國代表，共聚於簽署合約的同一個廳堂。但緬懷百年事蹟之際，無法忽視今日世界揮之不去的激烈衝突、繼之而來的人道危機、及紛爭對安全與穩定、所釀成的廣泛區域和全球風險。

首個挑戰是在中東創造持久的和平安全。美國主導的和平計畫於去年9月公布，此前，以色列人質與家屬也在2023年10月7日駭人的恐怖攻擊後，與加薩走廊平民都經歷兩年煎熬。國際社會聯合支持中東停火協議，我們須繼續攜手推動美國總統川普20點計畫的所有環節，將停火變成公正而持久的和平。

中東下一階段的挑戰，比休兵更困難，個人、政府、國際社會很容易在此時縮手或抽身。因此，維持國際合作、加強共享的和平承諾， 確保近月的脆弱和平希望得以茁壯，比以往任何時刻都更形重要。

我們也須協力終結俄羅斯對烏克蘭的侵略之戰。克里姆林宮發動全面入侵將近四年，俄國總統普丁開戰企圖明顯落空，但縱然俄國有100萬人傷亡、經濟凋零、四成聯邦預算用於戰事，普丁仍拒絕尋求和平。烏克蘭總統澤倫斯基強調，準備停火和談，普丁唯一本能反應卻是進一步升高衝突，發起第二次世界大戰戰況白熱期以來，最大規模的攻擊之一。

然而，烏克蘭人民堅定不屈，我們也繼續與他們站在一起。英國與盟友籌組「志願聯盟」，確保有強大的武器、空防系統、基礎建設支援，支持烏克蘭繼續奮戰。英國也偕同美國、歐盟，鎖定俄國石油和天然氣稅收、以及俄國武器設備的供應商，發布新制裁方案。

烏克蘭之安全、即歐洲之安全，為此英國將繼續支持烏克蘭，當下到未來數十載皆然。我們決心不只要幫助英勇的民族自衛，且要捍衛關乎全世界的準則，亦即侵略無利可圖、且將遭反抗。

我們2026年在中東、蘇丹、烏克蘭力促和平之際，不能忘記其他延續了太久的衝突，包括緬甸乃至於非洲薩赫爾，這已釀成嚴峻的人道危機。面對無法輕易解決的紛爭、無法快速化解的危機，要轉身無視很容易，但國際合作的精神要求我們共尋答案、帶來希望。

有件事很確定，要應對這些挑戰，退守孤立主義無助任何國家、遑論全球四海。唯藉國際合作與集體行動之力，方能成功。如同南森在1926年諾貝爾和平獎典禮上所言，「替人類打造真正未來的唯一機會，是秉持誠心，團結齊力」。這在一個世紀前屬實，如今亦然，我們早該據此行動。

（作者Yvette Cooper是英國外交大臣、Project Syndicate專欄作家／編譯陳苓）

