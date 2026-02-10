澳洲AI新創獲百億美元貸款

輝達（NVIDIA）支持的澳洲人工智慧（AI）新創公司Firmus Technologies，獲得由黑石領軍投資集團總額100億美元的貸款，成澳洲歷來規模數一數二龐大的私募信貸融資，以資助該公司的資料中心建設宏圖。

彭博資訊報導，根據9日的公司聲明，Firmus除黑石外，也獲得科技投資業者Coatue資本注資，以推動下一階段由輝達晶片支持的資料中心擴建計畫，預計2028年前於澳洲各地布建資料中心的算力上看1.6百萬瓩（GW）。

澳洲聯邦銀行研究顯示，這個資源豐富的大國，將增加總值約1,500億澳幣（1,050億美元）的資料中心建設，成為全球僅次於美國與中國大陸的第三大AI投資目的地，為全球資料中心建設潮的一大受惠者。

Firmus料將於今年稍晚在雪梨掛牌，已成澳洲數一數二積極的資料中心建設商，從珀斯、雪梨到墨爾本，都可以見到其融資擴建資料中心計畫的身影。去年11月，該公司募集了5億澳幣資金，供場址開發、基礎建設建置、能源交易所需，當時其估值約為60億澳幣。