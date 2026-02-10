澳洲AI新創獲百億美元貸款

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

輝達（NVIDIA）支持的澳洲人工智慧（AI）新創公司Firmus Technologies，獲得由黑石領軍投資集團總額100億美元的貸款，成澳洲歷來規模數一數二龐大的私募信貸融資，以資助該公司的資料中心建設宏圖。

彭博資訊報導，根據9日的公司聲明，Firmus除黑石外，也獲得科技投資業者Coatue資本注資，以推動下一階段由輝達晶片支持的資料中心擴建計畫，預計2028年前於澳洲各地布建資料中心的算力上看1.6百萬瓩（GW）。

澳洲聯邦銀行研究顯示，這個資源豐富的大國，將增加總值約1,500億澳幣（1,050億美元）的資料中心建設，成為全球僅次於美國與中國大陸的第三大AI投資目的地，為全球資料中心建設潮的一大受惠者。

Firmus料將於今年稍晚在雪梨掛牌，已成澳洲數一數二積極的資料中心建設商，從珀斯、雪梨到墨爾本，都可以見到其融資擴建資料中心計畫的身影。去年11月，該公司募集了5億澳幣資金，供場址開發、基礎建設建置、能源交易所需，當時其估值約為60億澳幣。

澳洲 雪梨 規模
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

強化嚇阻中國 美擬部署西澳4核潛艦 首艘2027年抵達

以色列總統訪澳洲悼邦代海灘死者 示威者集會抗議

經典賽／開幕、收關戰最關鍵！C組澳洲、南韓旅美陣容深度剖析

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

相關新聞

華許掌Fed 市場推演二情境

聯準會（Fed）下任主席提名人華許（Kevin Warsh），在角逐此一職位期間提出多項改革構想，其中以呼籲與財政部締結...

輝達、SK集團談新合作 「炸雞啤酒會」討論記憶體、資料中心投資

SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。外界推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品搭...

金價重返5,000美元

逢低承接的買盤出籠，帶動金價重回每英兩5,000美元之上，如今黃金收復了接近一半的跌幅，多家外資持續看多。

2026全球名家瞭望／團結才是和平之道

一個世紀前，德國時任外長施特雷澤曼在英國外交部說，「我輩一命相連，倒下則齊墜，欲攀高峰，唯憑戮力以赴，而非衝突」，當時他...

泰執政黨勝選 股匯振奮

泰國大選結果出爐，市場率先給出正面回應。執政黨泰自豪黨在8日大選中取得意外勝利，初步結果顯示可望在500個眾議院席位中奪...

提名聽證會、調查鮑爾 財長貝森特促同時進行

美國財政部長貝森特8日在福斯新聞節目中，建議同時進行華許提名聽證會與對現任聯準會（Fed）主席鮑爾的調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。