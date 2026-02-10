蘋果新品將上演連環秀 平價iPhone、新款iPad、多款Mac 快來了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果即將展開一系列密集的新品發布，iPhone17e、新款iPad與多款Mac未來數周將陸續登場。（歐新社）
蘋果即將展開一系列密集的新品發布，iPhone17e、新款iPad與多款Mac未來數周將陸續登場。（歐新社）

彭博記者葛曼在《Power On》電子報中指出，蘋果即將展開一系列密集的新品發布，iPhone17e、新款iPad與多款Mac未來數周將陸續登場，主軸放在效能升級、價格維持與新興市場布局，並同步推進軟體更新與AI功能。

最受矚目的是iPhone17e，將取代去年的16e。新機採用與iPhone17相同的A19晶片，加入MagSafe充電，並全面改用蘋果最新一代自研行動通訊與無線晶片。據悉定價將維持599美元，行銷訴求為「同樣價格、更多功能」。

蘋果計畫將17e主力推向新興市場與企業用戶。在低階Android手機升級幅度有限、三星策略偏向高階之際，藉此爭取更多換機與跨系統轉換用戶。

iPad產品線也將迎來更新，包括入門款iPad與iPad Air。不過，今年整體變化有限，除處理器升級外，外觀與功能不會有明顯調整，期待大改款的消費者恐將失望。

其中，iPad mini將改用OLED螢幕；入門款iPad升級至A18晶片，首次支援Apple Intelligence，成為行銷亮點；iPad Air則由M3升級至M4。

Mac產品線同步更新，包括搭載M5晶片的MacBook Air，以及新的14吋與16吋MacBook Pro。升級版Mac Studio與新款Mac mini也在今年產品規畫中。上半年另一項重點，是一款低成本MacBook，螢幕小於13吋、採用iPhone等級晶片，目標對手為平價Windows筆電與Chromebook，鎖定新興市場與企業入門需求。

軟體方面，蘋果預計在幾周內發布iOS26.4，納入部分延宕已久的Siri更新。6月的全球開發者大會則將聚焦iOS27，重點放在系統效能、穩定度與介面優化，而非大量新功能。

在近期的內部全體員工會議中，執行長庫克除回顧創紀錄的假日季度表現，也談及移民與AI等議題。他形容美國當前的移民情勢「令人痛心」，並重申移民對蘋果與創新文化的重要性。

新興市場 移民 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

利比亞外海移民船翻覆 釀53死或失蹤

南部首個旗艦共融公園屏東和平共融遊戲場啟用7年 啟動升級工程

AI算力戰爭 誰在主宰下一個十年？

三星HBM4晶片將供貨輝達 全球首款第六代高頻寬記憶體下周出貨

相關新聞

華許掌Fed 市場推演二情境

聯準會（Fed）下任主席提名人華許（Kevin Warsh），在角逐此一職位期間提出多項改革構想，其中以呼籲與財政部締結...

輝達、SK集團談新合作 「炸雞啤酒會」討論記憶體、資料中心投資

SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。外界推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品搭...

金價重返5,000美元

逢低承接的買盤出籠，帶動金價重回每英兩5,000美元之上，如今黃金收復了接近一半的跌幅，多家外資持續看多。

2026全球名家瞭望／團結才是和平之道

一個世紀前，德國時任外長施特雷澤曼在英國外交部說，「我輩一命相連，倒下則齊墜，欲攀高峰，唯憑戮力以赴，而非衝突」，當時他...

泰執政黨勝選 股匯振奮

泰國大選結果出爐，市場率先給出正面回應。執政黨泰自豪黨在8日大選中取得意外勝利，初步結果顯示可望在500個眾議院席位中奪...

提名聽證會、調查鮑爾 財長貝森特促同時進行

美國財政部長貝森特8日在福斯新聞節目中，建議同時進行華許提名聽證會與對現任聯準會（Fed）主席鮑爾的調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。