SpaceX建設重心轉到月球

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

馬斯克8日表示，SpaceX正將重心由火星轉向月球，希望十年內在月球建立一座「能自我發展的城市」。

他在自家社群平台X上寫道，SpaceX仍計劃在五到七年內啟動他尋求已久的火星造鎮壯舉，「但當務之急是確保文明的未來，而登月會更快。」

馬斯克的談話呼應了華爾街日報6日的報導。報導說，SpaceX已告訴投資人，將優先前往月球，火星之行以後再說，並計畫在2027年3月嘗試進行無人月球登陸。直至去年，馬斯克仍表示，他的目標是在2026年底前進行火星無人探測任務。

美國規劃十年內重返月球，中國大陸也有急起直追之勢。自1972年阿波羅17號任務以來，人類便未曾再踏上月球表面。

支持者認為，此舉有助於SpaceX強化太空資料中心的計畫；馬斯克認為，人工智慧（AI）發展帶動運算需求激增，太空資料中心會比地面設施更具能源效率。

