提名聽證會、調查鮑爾 財長貝森特促同時進行

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國財政部長貝森特8日在福斯新聞節目中，建議同時進行華許提名聽證會與對現任聯準會（Fed）主席鮑爾的調查。

此前，共和黨籍參議院銀行委員會成員提利斯（Thom Tillis）已誓言，在司法部調查鮑爾結束前，他將阻止川普提名的任何Fed主席人選。

在Fed政策方面，貝森特表示，他預期央行在縮減資產負債表會保持謹慎。他指出：「我不認為他們會採取任何躁進之舉。他們已經轉向充裕準備金政策，這確實需要較大規模的資產負債表，我認為他們可能會按兵不動，至少花上一年的時間來決定下一步該怎麼做。」

貝森特也說，道瓊工業指數突破5萬點的創紀錄表現，是做為美國經濟正邁向擴張周期、且惠及基層大眾的證據。

他另指出，上周黃金市場劇烈波動是中國大陸投機者在攪局，「金價波動是中國那邊的情況變得有點失控。他們不得不調高保證金要求。所以在我看來，金價像是典型的投機衝頂回落」。

貝森特 Fed 金價
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華許AI催動降息說 學者搖頭

NBA／傳黃蜂與騎士展開交易談判 盼讓「鮑爾兄弟」連線出擊

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

NBA／騎士國王交易腳步仍未停 美媒分析這幾人將被打包出清

相關新聞

華許掌Fed 市場推演二情境

聯準會（Fed）下任主席提名人華許（Kevin Warsh），在角逐此一職位期間提出多項改革構想，其中以呼籲與財政部締結...

輝達、SK集團談新合作 「炸雞啤酒會」討論記憶體、資料中心投資

SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。外界推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品搭...

金價重返5,000美元

逢低承接的買盤出籠，帶動金價重回每英兩5,000美元之上，如今黃金收復了接近一半的跌幅，多家外資持續看多。

2026全球名家瞭望／團結才是和平之道

一個世紀前，德國時任外長施特雷澤曼在英國外交部說，「我輩一命相連，倒下則齊墜，欲攀高峰，唯憑戮力以赴，而非衝突」，當時他...

泰執政黨勝選 股匯振奮

泰國大選結果出爐，市場率先給出正面回應。執政黨泰自豪黨在8日大選中取得意外勝利，初步結果顯示可望在500個眾議院席位中奪...

提名聽證會、調查鮑爾 財長貝森特促同時進行

美國財政部長貝森特8日在福斯新聞節目中，建議同時進行華許提名聽證會與對現任聯準會（Fed）主席鮑爾的調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。