提名聽證會、調查鮑爾 財長貝森特促同時進行

美國財政部長貝森特8日在福斯新聞節目中，建議同時進行華許提名聽證會與對現任聯準會（Fed）主席鮑爾的調查。

此前，共和黨籍參議院銀行委員會成員提利斯（Thom Tillis）已誓言，在司法部調查鮑爾結束前，他將阻止川普提名的任何Fed主席人選。

在Fed政策方面，貝森特表示，他預期央行在縮減資產負債表會保持謹慎。他指出：「我不認為他們會採取任何躁進之舉。他們已經轉向充裕準備金政策，這確實需要較大規模的資產負債表，我認為他們可能會按兵不動，至少花上一年的時間來決定下一步該怎麼做。」

貝森特也說，道瓊工業指數突破5萬點的創紀錄表現，是做為美國經濟正邁向擴張周期、且惠及基層大眾的證據。

他另指出，上周黃金市場劇烈波動是中國大陸投機者在攪局，「金價波動是中國那邊的情況變得有點失控。他們不得不調高保證金要求。所以在我看來，金價像是典型的投機衝頂回落」。