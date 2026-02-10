泰執政黨勝選 股匯振奮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

泰國大選結果出爐，市場率先給出正面回應。執政黨泰自豪黨在8日大選中取得意外勝利，初步結果顯示可望在500個眾議院席位中奪得191席，幾乎是2023年的三倍。投資人押注政治僵局風險下降、政策延續性提高，股匯同步走強。

泰股大盤曼谷SET指數9日收盤勁揚3.46%至1,400.89點；泰銖兌美元匯率同日一度攀升約0.8%，至2021年以來最高，在亞洲貨幣中表現居前。

市場解讀，大選結果有助紓解長期困擾泰國的政治拉鋸。分析師指出，明確的勝選結果與可預期的聯合政府組合，降低了短期內政策反覆與社會動盪的風險，對資本市場屬關鍵利多。投資界普遍認為，缺乏激進改革意味著現有利益結構短期不會受衝擊，對外資與本地資金均相對友善。

儘管泰自豪黨未單獨過半，但預計將與為泰黨（73席）、勇敢道德黨（58席）等政黨組建聯合政府。此舉有望結束泰國長期以來的政治不穩定局面。自2005年以來，該國已歷經十位總理，政治反覆被視為造成經濟長期陷入停滯的重要原因，使泰國從曾被看好的亞洲潛力國，轉為區域表現落後者。

聯合政府被視為將延續現行財政刺激、補貼與基建支出路線，有助新年度預算盡快通過。對企業而言，政府運作不中斷、政策得以迅速推行，比長期的結構性改革更具即時意義。

然而，經濟學者指出，缺乏深層改革意味生產力不足、人口老化與競爭力下滑等結構性問題依然存在。泰國近年成長率落後越南、印尼，長期投資吸引力未必因此根本改善。短期看穩定，長期仍考驗新政府執行力。

同日舉行的修憲公投獲約六成選民支持，但市場普遍預期，相關進程將受嚴格控管，不致觸動核心權力結構。這種「有限改革」路徑，正是投資人當前最能接受的情境。

