華許掌Fed 市場推演二情境

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
聯準會（Fed）下任主席提名人華許。（路透）
聯準會（Fed）下任主席提名人華許。（路透）

聯準會（Fed）下任主席提名人華許（Kevin Warsh），在角逐此一職位期間提出多項改革構想，其中以呼籲與財政部締結新版協議，被視為影響深遠的政策主張。市場認為可能有兩種情境，一是規範量化寬鬆（QE）限於「真正緊急狀況」，二是調整Fed持有的資產結構。

華許主張參考1951年的歷史性協議，重塑Fed與財政部的關係。當年，美國政府終結Fed為壓低戰後借款成本而控制公債殖利率的做法，限縮其角色，但如今，聯準會在金融海嘯與疫後累積逾6兆美元的證券部位，與當年情況形成強烈對比。

華許去年曾表示，新協議應「清楚界定」Fed資產負債表規模，財政部則需同步公布發債計畫。但他與財長貝森特至今未透露具體內容。

市場認為，溫和版本的協議可能僅規範量化寬鬆限於「真正緊急狀況」，並在條件允許下儘快退場，對30兆美元規模的美債市場影響有限。但若涉及重整Fed逾6兆美元資產組合，例如Fed將中長期公債轉為短期國庫券，財政部相對減少長債發行，恐推升市場波動，並引發對央行獨立性的質疑。

分析師指出，關鍵在於協議是否將貨幣政策與財政赤字明確掛鉤。1951年協議正是為終結戰時「財政主導」局面而誕生，當時Fed為壓低政府借貸成本，對短期與長期公債殖利率設下上限，最終導致戰後通膨急速升溫，迫使政府讓央行重拾利率自主權。

川普曾公開表示，Fed制定利率政策時，應考量政府利息負擔。目前美國年度利息支出約1兆美元，占整體財政赤字近一半。若此立場滲入制度設計，恐加深市場對貨幣政策獨立性的疑慮。

部分投資人擔心，新協議可能被解讀為財政部可對Fed的量化寬鬆或縮表計畫施加影響，等同擁有「軟性否決權」，恐削弱Fed的抗通膨公信力，推升利率與匯市波動，甚至動搖美元與美國公債長期以來的避險地位。

但也有觀點認為，華許仍將致力維持央行獨立性，正式、制度化的協議未必成真，較可能的情境是Fed與財政部在發債與資產配置上加強溝通與技術協調，而非重返由財政需求主導貨幣政策的老路。

財政赤字 Fed 資產配置
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華許AI催動降息說 學者搖頭

蔡明彥專欄／低基期科技股 風險可控

華許主張AI短期內能為降息創造空間 多數學院派經濟學者不以為然

FED主席與市場信心

相關新聞

華許掌Fed 市場推演二情境

聯準會（Fed）下任主席提名人華許（Kevin Warsh），在角逐此一職位期間提出多項改革構想，其中以呼籲與財政部締結...

輝達、SK集團談新合作 「炸雞啤酒會」討論記憶體、資料中心投資

SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。外界推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品搭...

金價重返5,000美元

逢低承接的買盤出籠，帶動金價重回每英兩5,000美元之上，如今黃金收復了接近一半的跌幅，多家外資持續看多。

2026全球名家瞭望／團結才是和平之道

一個世紀前，德國時任外長施特雷澤曼在英國外交部說，「我輩一命相連，倒下則齊墜，欲攀高峰，唯憑戮力以赴，而非衝突」，當時他...

泰執政黨勝選 股匯振奮

泰國大選結果出爐，市場率先給出正面回應。執政黨泰自豪黨在8日大選中取得意外勝利，初步結果顯示可望在500個眾議院席位中奪...

提名聽證會、調查鮑爾 財長貝森特促同時進行

美國財政部長貝森特8日在福斯新聞節目中，建議同時進行華許提名聽證會與對現任聯準會（Fed）主席鮑爾的調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。