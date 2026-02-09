字母公司傳將在美發債 還將發行這檔「極罕見」債券

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
知情人士表示，字母公司將在美國發行投資級公司債，加入科技大廠密集發債的行列。路透
情人士表示，Google母公司字母將在美國發行投資級公司債，加入人工智慧（AI）投資熱潮帶動下、企業密集發債的行列。該公司也已授權銀行發行五批以英鎊計價的債券，包含一檔罕見的「百年債券」。

彭博資訊報導，知情人士說，字母最多將分七批在美發債，期限最長的一檔為2066年到期，據初步討論，這檔債券定價比美國公債殖利率溢價約1.2個百分點。

超大規模雲端服務商（hyperscalers）今年預料投入逾6,500億美元擴大AI基礎設施。去年以來，這些企業已大舉湧入債市籌資。

甲骨文（Oracle）2日發行250億美元債券，認購規模高達1,290億美元，打破了Meta去年10月發行300億美元債券吸引1,250億美元的紀錄。而字母上次在美國發債是去年11月，發行175億美元債券，吸引約900億美元認購。

另有知情人士指出，字母已委託銀行安排發行以英鎊計價的債券，為該公司整體發債計畫的一部分。英鎊債券將分五批發行，包含一檔罕見的100年期債券，最早可能於明（10）日定價。

企業在英鎊市場發行100年期債券極為罕見。據彭博彙整數據，過去僅有法國電力公司（EDF）、牛津大學，以及慈善基金會Wellcome Trust曾經發行。

