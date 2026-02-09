快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
我新北市海鮮批發公司元家企業去年12月展示從宏都拉斯進口的蝦。法新社
我新北市海鮮批發公司元家企業去年12月展示從宏都拉斯進口的蝦。法新社

中美洲媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，台灣一間進口商宣布，他們擁有足夠財力和設施購買宏都拉斯白蝦，購買量可能達到或超過2023年台灣與宏都拉斯斷交前的水平。

這間進口商的一名代表證實，他們有足夠設施處理大量宏都拉斯白蝦，並強調有意與宏都拉斯重建貿易關係。

中美洲360指出，這項重啟恰逢阿斯夫拉成為宏都拉斯新總統。台灣進口商曾表示，阿斯夫拉政府營造的信任氛圍有利恢復與宏都拉斯貿易。

阿斯夫拉選前曾說，當選後將重新審視現任總統卡斯楚與中國大陸所簽的協議，並稱台宏有邦交時，宏國的情況比現在「好100倍」；他領導的宏國新政府將恢復與台灣的邦交。

宏都拉斯國家水產養殖協會主席阿馬多爾（Javier Amador）對這項消息表示樂觀。他說，台灣市場熟悉宏都拉斯產品品質，並能提供合理價格。雙邊貿易中斷前，台灣市場吸收宏都拉斯約40%的蝦類產量，採購價格優於其他國際市場。

中美洲360指出，重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。先前由於國際蝦價下跌，當地養蝦場以微薄利潤營運。

宏都拉斯 中美洲 宏國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

與台灣復交有望？宏都拉斯新總統周末將赴美會川普

陸與宏都拉斯邦交穩？陸駐宏大使出席阿斯夫拉就職儀式、合照曝光

台宏復交可能？宏都拉斯新總統今就任 陸大使：已與阿斯夫拉有互動

否認賴總統將赴宏都拉斯新總統就職 林佳龍：兩國關係可期待

相關新聞

法巴：台灣經濟強勁 若發生1事 下半年央行可能升息

法國巴黎銀行（BNP Paribas）表示，在台灣經濟成長維持強勁的情況下，不再認為台灣央行今年第3季將降息12.5基點...

黃金與比特幣二選一！死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文說，如果只能在黃金或比特幣中二選一，他會毫不猶豫地選擇比特幣，因為比特...

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

中美洲媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，台灣一間進口商宣布，他們擁有足夠財力和設施購買宏都拉...

美債市場迎變數？華許新構想有兩種可能走向

華許（Kevin Warsh）角逐聯準會主席期間，提出多項改革構想，其中以呼籲與財政部締結新版協議，被視為最隱晦卻影響深...

馬斯克改弦易轍 SpaceX優先登月造鎮

馬斯克周日表示，SpaceX 正將重心由火星轉向月球，希望10年內在月球建立一座「自給自足的城市」。

蘋果將啟動密集新品攻勢：iPhone 17e平價定位、iPad與Mac接力亮相

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在《Power On》電子報中指出，蘋果即將展開一系列密集的新品發布，iPhone...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。