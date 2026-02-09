中國電動車將進口加拿大 議員擔憂成「移動式間諜」

加拿大和中國簽署協議允許中國電動車進口，但多位加拿大議員和安全專家憂慮，中國電動車可能成為「道路上的移動式間諜」，不僅會追蹤個人的行蹤和通話紀錄，還可能因汽車的電力網路連接至加拿大基礎設施，成為國家安全重大隱患。

加拿大眾議院事務委員會上周四舉行聽證會，多位議員質問聯邦公共安全部長阿南達桑加里（GaryAnandasangaree）關於中國威脅的問題。

魁人政團眾議員諾曼丁（Christine Normandin）憂心中國電動車可能成為「路上的小型間諜，可以錄製人們的通話並拍攝行蹤」；阿南達桑加里對此強調，渥太華將採取措施，確保中國電動車不具備「向中國傳輸訊息的能力」。

安大略省長福特（Doug Ford）上個月也曾批評中國電動車是「間諜車」，稱他「不信任中國人在車裡裝的東西」，因為「中國會監聽」。

加拿大環球新聞（Global News）報導，加拿大安全情報局退休情報官員比森（Neil Bisson）表示，中國政府或企業利用連網車輛監聽車內通話或記錄其行蹤是一個非常現實的威脅；不僅如此，電動車還涉及更廣泛的網路安全問題。

他說，「這相當於為加拿大基礎設施（包括通訊和能源方面）開了另一個入口，因為我們將把這些車輛接入我們的電力設施，網路攻擊、癱瘓關鍵基礎設施的可能性也隨之而來，一切皆有可能。」

網路安全公司Beauceron Security的首席執行官希普利（David Shipley）也對中國電動車帶來的安全風險憂慮不已。他說只要中國想監聽追蹤誰，絕對有能力達到，況且「根據中國國家安全法的要求，企業必須要與政府合作。」

加拿大總理卡尼1月中旬訪問中國時與中方簽署包括電動車、能源、司法合作等多項協議。

在台灣有「拼字哥」之稱的加拿大保守黨眾議員古柏（Michael Cooper）更對加中司法合作協議感到震驚，他在眾議院委員會上質問阿南達桑加里，中國是一個沒有法治的獨裁國家，還會恐嚇威脅加拿大人，何以總理卡尼領導的自由黨政府會與中國進行司法合作？

阿南達桑加里稱，兩國司法合作主要是為了打擊芬太尼的非法進口。

卡尼去年4月曾稱中國是加拿大最大的外國干預和地緣政治威脅，但1月訪中後的立場大幅轉變；阿南達桑加里也在聽證會上對議員們質疑中國威脅的提問避重就輕。

加拿大安全情報局長羅傑斯（Dan Rogers）則在聽證會上清楚表示，「中國、俄羅斯和印度是干預加拿大的主要外國勢力。」