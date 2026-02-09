法巴：台灣經濟強勁 若發生1事 下半年央行可能升息
法國巴黎銀行（BNP Paribas）表示，在台灣經濟成長維持強勁的情況下，不再認為台灣央行今年第3季將降息12.5基點，而是基本預期央行到2027年底都將維持利率不變，但通膨不確定性可能造成升息風險。
法巴策略師Franco Hsu與經濟學家Jeeho Yoon在報告中指出，儘管台灣央行在去年12月會議下調通膨預測，淡化升息可能性，但政策利率在今年下半年可能面臨調升的風險。
若通膨表現高於預期、經濟成長動能外溢至民間消費，就可能觸發升息條件。不過，考慮到目前房市趨穩，就算央行重啟升息循環，規模也會比過去小。
法巴將台灣今年經濟成長率預測從2.8%調升至5.9%，通膨年增率則上調為1.7%。科技產業將持續帶動成長，非科技產業則憂喜參半。此外，民間消費可望在股市上漲的情況下回升。
該行則是將台灣2027年經濟成長率預估下調0.5個百分點至2.1%，通膨預估則調高至1.8%。
法巴也預期，今年新台幣兌美元匯率將在31-32的區間內交易，且具貶值傾向，年終預測為31.8。由於台灣經常帳盈餘持續被良好回收，加上低收益率使台灣在風險支撐的環境中，成為具吸引力的資金來源，預期台幣表現落後。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。