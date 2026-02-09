法巴：台灣經濟強勁 若發生1事 下半年央行可能升息

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
法國巴黎銀行表示，台灣經濟成長維持強勁，基本預期央行到明年底都將維持利率不變，但若通膨表現高於預期，可能觸發升息條件。路透
法國巴黎銀行表示，台灣經濟成長維持強勁，基本預期央行到明年底都將維持利率不變，但若通膨表現高於預期，可能觸發升息條件。路透

法國巴黎銀行（BNP Paribas）表示，在台灣經濟成長維持強勁的情況下，不再認為台灣央行今年第3季將降息12.5基點，而是基本預期央行到2027年底都將維持利率不變，但通膨不確定性可能造成升息風險

法巴策略師Franco Hsu與經濟學家Jeeho Yoon在報告中指出，儘管台灣央行在去年12月會議下調通膨預測，淡化升息可能性，但政策利率在今年下半年可能面臨調升的風險。

若通膨表現高於預期、經濟成長動能外溢至民間消費，就可能觸發升息條件。不過，考慮到目前房市趨穩，就算央行重啟升息循環，規模也會比過去小。

法巴將台灣今年經濟成長率預測從2.8%調升至5.9%，通膨年增率則上調為1.7%。科技產業將持續帶動成長，非科技產業則憂喜參半。此外，民間消費可望在股市上漲的情況下回升。

該行則是將台灣2027年經濟成長率預估下調0.5個百分點至2.1%，通膨預估則調高至1.8%。

法巴也預期，今年新台幣兌美元匯率將在31-32的區間內交易，且具貶值傾向，年終預測為31.8。由於台灣經常帳盈餘持續被良好回收，加上低收益率使台灣在風險支撐的環境中，成為具吸引力的資金來源，預期台幣表現落後。

通膨 風險
