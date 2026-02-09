星國電信業者遇駭 網安局：遭網路間諜組織鎖定攻擊

快訊

中央社／ 新加坡9日綜合外電報導

新加坡網路安全局（CSA）今天表示，新加坡4家主要電信商，新加坡電信（Singtel）、星和電信（StarHub）、第一通（M1）與Simba Telecom，去年遭網路間諜組織UNC3886鎖定攻擊。

路透社報導，網安局指出，駭客曾滲透並取得部分電信系統的存取權限，但未能中斷服務，也沒有接觸到用戶的個人資料。

網安局表示：「駭客也竊取了少量的技術數據；據信這些主要是與網路相關的資料，目的是為了推進該組織的行動目標。」

Google旗下資安公司麥迪安（Mandiant）描述UNC3886為一個「與中國有關聯的間諜組織」，其攻擊對象涵蓋美國及亞洲的國防、科技與電信機構。

對此，北京否認所有關於網路間諜活動的指控，聲稱中方反對一切形式的網路攻擊，並表示本身也是這類威脅的受害者。中國駐新加坡大使館目前尚未對路透社尋求置評作出回應。

新加坡政府去年7月透露正在應對UNC3886針對「高價值戰略資產」的網路攻擊。今天的聲明則是星國政府首度揭露受攻擊的基礎設施類型。

