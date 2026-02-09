快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克改弦易轍 SpaceX優先登月造鎮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
馬斯克表示，SpaceX 希望10年內在月球建立一座「自給自足的城市」。美聯社
馬斯克表示，SpaceX 希望10年內在月球建立一座「自給自足的城市」。美聯社

馬斯克周日表示，SpaceX 正將重心由火星轉向月球，希望10年內在月球建立一座「自給自足的城市」。

他在自家社群平台 X 上寫道，SpaceX 仍計劃在五到七年內啟動他尋求已久的火星造鎮壯舉，「但當務之急是確保文明的未來，而登月會更快。」

馬斯克的談話呼應了華爾街日報上周五的報導。報導說，SpaceX 已告訴投資人，將優先前往月球，火星之行以後再說，並計畫在 2027 年 3 月嘗試進行無人月球登陸。

直至去年，馬斯克仍表示，他的目標是在 2026 年底前向火星發送無人探測任務。

美國規劃十年內重返月球，中國大陸也有急起直追之勢。自1972年阿波羅17號任務以來，人類便未曾再踏上月球表面。

支持者認為，此舉有助於 SpaceX 強化太空資料中心的計畫；馬斯克認為，人工智慧（AI）發展帶動運算需求激增，太空資料中心會比地面設施更具能源效率。

馬斯克 X 火星
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬斯克：SpaceX將優先在月球打造「自我發展城市」

馬斯克團隊密訪太陽能台廠 元晶、中美晶等有望切入太空AI鏈

馬斯克打造太空AI帝國 台廠具地緣政治優勢有利奪單

太空AI發電新解方 台廠鈣鈦礦電池跨步

相關新聞

馬斯克改弦易轍 SpaceX優先登月造鎮

馬斯克周日表示，SpaceX 正將重心由火星轉向月球，希望10年內在月球建立一座「自給自足的城市」。

蘋果將啟動密集新品攻勢：iPhone 17e平價定位、iPad與Mac接力亮相

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在《Power On》電子報中指出，蘋果即將展開一系列密集的新品發布，iPhone...

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

華爾街日報報導，面對經濟與地緣政治動盪，中國大陸散戶投資人湧入黃金避險，成為驅動全球貴金屬行情的重要力量。

馬斯克：SpaceX將優先在月球打造「自我發展城市」

億萬富豪馬斯克今天表示，美國太空探索科技公司（SpaceX）已將重心轉移至在月球上打造一座「能自我發展（self-gro...

高市率自民黨奪超級多數 日經指数狂漲5% 日圓止跌 金價上漲

日本首相高市早苗領導的自民黨贏得壓倒性大勝後，日股周一狂漲超過5%，再創歷史新高，債券下跌，日圓則小幅走貶。

簡立峰專欄／Moltbook爆紅 AI分身如何重塑人機關係

近期Moltbook的橫空出世宣告AI社群時代的降臨，這是一個「只許AI互動、禁止人類發言」的社群平台，AI代理不再只是被動執行指令的工具，它們開始討論宗教、分享工作祕訣，甚至質疑自己與人類之間的主僕關係。Moltbook宣稱，目前已擁有逾160萬個AI代理用戶。Moltbook究竟是什麼樣的數位空間？AI分身的出現將如何重塑人機關係？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。