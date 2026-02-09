馬斯克改弦易轍 SpaceX優先登月造鎮

馬斯克周日表示，SpaceX 正將重心由火星轉向月球，希望10年內在月球建立一座「自給自足的城市」。

他在自家社群平台 X 上寫道，SpaceX 仍計劃在五到七年內啟動他尋求已久的火星造鎮壯舉，「但當務之急是確保文明的未來，而登月會更快。」

馬斯克的談話呼應了華爾街日報上周五的報導。報導說，SpaceX 已告訴投資人，將優先前往月球，火星之行以後再說，並計畫在 2027 年 3 月嘗試進行無人月球登陸。

直至去年，馬斯克仍表示，他的目標是在 2026 年底前向火星發送無人探測任務。

美國規劃十年內重返月球，中國大陸也有急起直追之勢。自1972年阿波羅17號任務以來，人類便未曾再踏上月球表面。

支持者認為，此舉有助於 SpaceX 強化太空資料中心的計畫；馬斯克認為，人工智慧（AI）發展帶動運算需求激增，太空資料中心會比地面設施更具能源效率。