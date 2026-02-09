WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

華爾街日報報導，面對經濟與地緣政治動盪，中國大陸散戶投資人湧入黃金避險，成為驅動全球貴金屬行情的重要力量。

根據世界黃金協會數據，大陸投資人去年購買的金條與金幣年增28%至約432噸，占全球同類需求近三分之一。

背後主因在於國內房市低迷、股市波動與銀行利率偏低，促使從「中國大媽」到年輕族群積極購金，他們或親赴金店搶購實體金條與1公克重金豆，或透過手機APP動動手指下單買入黃金ETF。

43歲的北京高中教師田女士是其中一員。她因對經濟前景與薪資成長感到憂慮，多年來共購入數千美元的金飾與金條。「我相信黃金是很好的避險資產。」她的選擇正是當前數百萬中國投資人的縮影。

然而，近期市場劇烈回調讓部分追高者面臨虧損，但不少投資人並未撤離貴金屬，而是轉向價格較低、被認為漲幅空間更大且回檔承受度較高的白銀，顯示資金在避險需求與投機情緒之間重新調整。