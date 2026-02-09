快訊

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

馬斯克：SpaceX將優先在月球打造「自我發展城市」

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克今天表示，美國太空探索科技公司（SpaceX）已將重心轉移至在月球上打造一座「能自我發展（self-growing）的城市」。美聯社
億萬富豪馬斯克今天表示，美國太空探索科技公司（SpaceX）已將重心轉移至在月球上打造一座「能自我發展（self-growing）的城市」。美聯社

億萬富豪馬斯克今天表示，美國太空探索科技公司（SpaceX）已將重心轉移至在月球上打造一座「能自我發展（self-growing）的城市」，稱這個目標可在不到10年內實現。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）在社群平台X的貼文中補充表示：「話雖如此，SpaceX也將努力建造一座火星城市，並在大約5到7年內開始動工，但首要之務是確保文明的未來，而開發月球的速度更快。」

馬斯克的言論呼應了「華爾街日報」（The WallStreet Journal）6日的一篇報導，這篇報導稱SpaceX已告知投資者，公司將優先考慮前往月球，並在稍後的時間點嘗試火星之旅，目標是在2027年3月進行一次無人登月任務。

他去年曾表示，目標是在2026年底前向火星發送一項無人任務。

美國在本世紀面臨來自中國的激烈競爭，雙方都致力於將太空人送返月球。自1972年美國最後一次阿波羅（Apollo）任務以來，便再也無人登陸月球。

在馬斯克發表這番言論之前，SpaceX同意收購人工智慧（AI）公司xAI，這項交易對SpaceX的估值為1兆美元，對xAI的估值則為2500億美元。

馬斯克 X SpaceX
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬斯克團隊密訪太陽能台廠 元晶、中美晶等有望切入太空AI鏈

馬斯克打造太空AI帝國 台廠具地緣政治優勢有利奪單

太空AI發電新解方 台廠鈣鈦礦電池跨步

身家破26兆 馬斯克深夜發文嘆「錢買不到幸福」：太有道理了

相關新聞

蘋果將啟動密集新品攻勢：iPhone 17e平價定位、iPad與Mac接力亮相

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在《Power On》電子報中指出，蘋果即將展開一系列密集的新品發布，iPhone...

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

華爾街日報報導，面對經濟與地緣政治動盪，中國大陸散戶投資人湧入黃金避險，成為驅動全球貴金屬行情的重要力量。

馬斯克：SpaceX將優先在月球打造「自我發展城市」

億萬富豪馬斯克今天表示，美國太空探索科技公司（SpaceX）已將重心轉移至在月球上打造一座「能自我發展（self-gro...

高市率自民黨奪超級多數 日經指数狂漲5% 日圓止跌 金價上漲

日本首相高市早苗領導的自民黨贏得壓倒性大勝後，日股周一狂漲超過5%，再創歷史新高，債券下跌，日圓則小幅走貶。

簡立峰專欄／Moltbook爆紅 AI分身如何重塑人機關係

近期Moltbook的橫空出世宣告AI社群時代的降臨，這是一個「只許AI互動、禁止人類發言」的社群平台，AI代理不再只是被動執行指令的工具，它們開始討論宗教、分享工作祕訣，甚至質疑自己與人類之間的主僕關係。Moltbook宣稱，目前已擁有逾160萬個AI代理用戶。Moltbook究竟是什麼樣的數位空間？AI分身的出現將如何重塑人機關係？

高盛示警 演算法基金賣壓湧現 美股要「繫好安全帶」

高盛集團（Goldman Sachs）交易室分析，美股上周五反彈雖幾乎收復前二日的劇烈跌幅，但本周仍將面臨跟隨趨勢演算法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。