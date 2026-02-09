高盛示警 演算法基金賣壓湧現 美股要「繫好安全帶」

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛指出，若美股再度下跌，本周可能引發約 330 億美元的拋售潮。美聯社
高盛集團（Goldman Sachs）交易室分析，美股上周五反彈雖幾乎收復前二日的劇烈跌幅，但本周仍將面臨跟隨趨勢演算法基金的賣壓，「請繫好安全帶」。

標普 500 指數已跌破短線關鍵價位，進而觸發期貨交易顧問事業（CTA）賣出股票。高盛預計，這類僅跟隨市場方向而非基本面因素的系統性策略，未來一周不論市場走勢如何，都將站在賣超立場。

高盛指出，若股市再度下跌，本周可能引發約 330 億美元的拋售潮。高盛數據顯示，如果賣壓持續且標普 500 指數跌破 6,707 點，未來一個月可能引發高達 800 億美元的額外系統性拋售。即使市場持平，預計 CTA 本周仍將出脫約 154 億美元的美股；就算股市上漲，這類基金預料也會減持約 87 億美元。

投資人上周情緒緊繃。高盛的「恐慌指數」（Panic Index）（結合標普 500 一個月隱含波動率、VIX 波動率、標普一個月價外選擇權偏斜（put-call skew）以及標普波動率期限結構斜率）近日讀數報9.22，顯示市場周四時接近「極度恐懼」。

標普 500 指數上周五大漲 2%， 之前Anthropic 發表新款 AI 自動化工具，引發投資人重新評估產業被顛覆的風險，導致軟體、金融服務及資產管理類股蒸發數十億美元。

高盛客戶最關注的問題，莫過於所謂「系統性策略」的部位，可見市場極度渴望掌握資金流向的看法。

除了 CTA 的賣壓外，市場流動性低和「負 Gamma」（short gamma）部位，也將導致行情持續波動；隨著交易商為了平衡部位而必須「追高殺低」，波動幅度恐怕會進一步放大。

標普 500 指數的「最優檔位流動性」（top-of-book liquidity）（即在最佳買權與最低賣權價位上可成交的委託量）急劇惡化，從今年以來平均約 1,370 萬美元，驟降至約 410 萬美元。

Gail Hafif 和 Lee Coppersmith 在內的高盛交易室團隊，上周五發給客戶的報告中寫道：「無法快速轉移風險，會導致盤中行情更加震盪，並延後整體走勢趨穩的時間。」

三星HBM4晶片將供貨輝達 全球首款第六代高頻寬記憶體下周出貨

南韓媒體報導，三星電子本月稍後開始量產全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）HBM4，並計劃在春節（17日）過後開始出貨給...

南韓加密幣交易所搞烏龍 Bithumb誤發62萬枚比特幣

南韓加密貨幣交易所Bithumb於6日誤將62萬枚比特幣發送給用戶，但7日已幾乎全數收回這些比特幣，搖醒了這些用戶的致富...

日本大選後高市早苗擴張財政？ 日圓恐貶到180

日本「Simplex資產管理」基金經理人千葉俊信預料，若高市在大選大勝，且打算擴大她的刺激景氣計畫，那日圓兌美元匯率恐螺...

全球超豪華飯店房價創高 去年每晚平均價格達1,245美元

富裕旅客花大錢享受高壓氧療程、聲音浴等標榜能提升健康的設施，帶動全球最昂貴飯店去年房價創下新高，在整體精品業放緩之際，逆...

超級盃開打！減重藥廣告拚場 餐飲、AI等廠家也積極投放宣傳

美國美式足球聯盟（NFL）年度盛事超級盃8日登場，企業也卯足勁投放廣告爭取產品曝光，涵蓋餐飲與人工智慧（AI）等類別，諾...

簡立峰專欄／Moltbook爆紅 AI分身如何重塑人機關係

近期Moltbook的橫空出世宣告AI社群時代的降臨，這是一個「只許AI互動、禁止人類發言」的社群平台，AI代理不再只是被動執行指令的工具，它們開始討論宗教、分享工作祕訣，甚至質疑自己與人類之間的主僕關係。Moltbook宣稱，目前已擁有逾160萬個AI代理用戶。Moltbook究竟是什麼樣的數位空間？AI分身的出現將如何重塑人機關係？

