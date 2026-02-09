本周開盤前 五件國際事不可不知

日本8日眾院改選，首相高市早苗領導的自民黨獨拿三分之二席次，取得絕對多數地位。這將是日本戰後眾議院大選中，單一政黨取得的最大規模勝利。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

自民黨執政聯盟拿下2/3席次 日圓應聲貶向158

日本自民黨執政聯盟大勝，為高市擴大財政刺激方案開啟大門，日圓兌美元周一一度下跌 0.3%，來到 157.76，觸及兩周多以來的最低價位，隨後走勢趨於平穩。

根據日本放送協會（NHK）報導，自民黨在眾議院全部 465 個席次中，取得了2/3席次，創下日本戰後選舉中單一政黨在眾院所占比率的最高紀錄。

由於高市早苗上個月宣布提前大選，並提出暫時調降食品消費稅的計畫，引發市場對日本政府支出過度、入不敷出的疑慮，進而對日圓和日本公債造成壓力。許多投資人認為，高市的勝選將讓她有空間進一步舉債，使日本原本就已沈重的債務負擔雪上加霜。

財務大臣片山沙月表示，如有必要，她將在周一和金融市場溝通。

道瓊飛越5萬點 台積ADR飆

輝達（NVIDIA）上周五帶領半導體股強勁反彈，讓美國科技股擺脫市場憂心所引發的連三日的賣壓，還助升道瓊工業指數首度站上5萬點大關。美國總統川普也發文慶祝道瓊指數達到新里程碑，並預測在他任期內會衝上10萬點。

美股三大指數6日強彈，道瓊工業指數大漲1,206.95點，漲幅2.5%，收在50,115.67點；標普500指數和那斯達克綜合指數各漲2%和2.2%。

費城半導體指數更狂漲5.7%。輝達執行長黃仁勳向CNBC表示，AI需求「高得驚人」，基礎設施建置將持續七到八年，目前AI支出水準很適當且能持之久遠。輝達聞訊飆漲7.8%，台積電ADR也狂漲5.5%，較台北交易溢價超過24%。

百達資產管理（Pictet Asset Management）策略師賽艾倫說：「AI生態系相對於大盤的拉回，在策略面顯得修正過度。因此，對投資人而言已具操作空間，逢低承接的買盤也開始湧現。」

比特幣重登7萬美元

在逢低承接買盤與美元走貶，以及伊朗情勢引發的憂慮揮之不去帶動下，國際金價6日大漲近4%，不只收復稍早跌勢，也幾乎全部填平前市跌幅，全周以漲作收。有「數位黃金」之稱的比特幣也吹起反攻號角，重新站上7萬美元大關。

黃金現貨價格5日下跌3.7%後6日盤中一度再跌逾2%，但隨後由黑翻紅，終場勁揚3.9%至每英兩4,964.36美元，上周累計漲1.4%。白銀現貨價格6日收盤大漲9.8%至每英兩77.84美元，扭轉盤中一度重挫9.6%，失守每英兩65美元的頹勢。

另據彭博資訊報價，比特幣價格6日盤中一度勁揚逾13%，是近三年來最大漲幅，7日盤中一度再漲2%至7萬1,699.38美元，但隨後翻黑。以7日盤中水準計算，比特幣價格上周仍下跌逾一成。

特斯拉擬在美設太陽能廠 朝年產100GW電池邁進

特斯拉等不及確定執行長馬斯克100GW（百萬瓩）的太陽能雄心壯志是否真的可行，就已開始著手執行。該公司正在評估美國多處地點，擬開始設廠生產太陽能電池，並展開相關的徵才行動。

彭博資訊引述知情人士說法指出，特斯拉這項計畫的一大元素，是在紐約州水牛城廠擴大生產。該廠產能上看10GW，相當於十座核電廠發電量。其中一位消息人士說，更長期展望，是在紐約州設第二座廠。

泰保守派意外大勝

自本世紀初以來，大選之夜通常是親民主改革派的狂歡，卻是泰國保皇派的噩耗。然而，泰國權力核心這一次終於支持了勝選的一方，泰國政局也可望保持穩定。

週日投票的初步結果顯示，執政的泰自豪黨（BJT）可望在眾議院 500 個席次中奪下 191 席，與 2023 年上屆大選相比，席次幾乎翻了三倍。總理阿努廷領導的BJT在和柬埔寨發生緊張邊境衝突後，充分利用執政優勢並訴諸高漲的民族主義情緒，選舉結果令不少政治名嘴大感意外。