日本大選後高市擴張財政？ 日圓恐貶到180

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
8日在自民黨東京中央黨部看眾議員大選開票的總裁兼日本首相高市早苗。路透
8日在自民黨東京中央黨部看眾議員大選開票的總裁兼日本首相高市早苗。路透

日本「Simplex資產管理」基金經理人千葉俊信預料，若高市在大選大勝，且打算擴大她的刺激景氣計畫，那日圓兌美元匯率恐螺旋式下跌至180比1，創1986年以來新低，即1985年「廣場協定」簽訂後翌年。

日本政府債務的國內生產毛額（GDP）占比，如今已高達約230%，是已開發國家中最高。但高市領導的自民黨與日本維新會執政聯盟，以及她主要的政治對手「中道改革聯合」，均已承諾將暫停徵收甚至取消食品消費稅，而該稅目每年稅收約5兆日圓（約台幣1.03兆元）。她也沒表示在停徵該稅後，將如何彌補此一短少。

外界對日本財政失控的擔憂在1月18日至24日當周到了緊要關頭，日本長期公債殖利率飆至新高，日本股市則飽受近3個月來最嚴重的拋售，日圓兌歐元、日圓兌瑞士法郎的匯率也瀕臨歷史低點。

儘管在日銀（日本央行）發出鷹派信號，以及日銀和紐約聯邦準備銀行似乎罕見地聯手進行「匯率檢查」下，使日圓匯率反彈。日本財務省負責國際事務的最高階官員「財務官」3村淳對此不予置評，僅表示美日兩國的決策者將保持密切協調，並適當做出回應。

然而，高市1月31日卻在選舉造勢活動中有意無意地講出「日圓貶值讓日本的外匯管理運作很順」。

日本智庫野村總合研究所經濟學家木內登英估計，若日圓因外界對日本在財政、貨幣上的信任受損而貶值、利率上升，即使在自民黨勝選後，只暫時將食品消費稅調降為零、為期兩年，而非在野黨主張的更長期間或取消，那日本的實質GDP在1年內雖有望增加0.22%，但自翌年起幾乎無法再期待推升效果。即相較於將食品消費稅歸零對日本經濟造成的代價，帶來的好處很有限。

不過，也有分析家認為，自民黨大勝，對日本公債和日圓可能是最好的結果。在新眾院擁有的席次優勢將讓高市沒必要與在野黨協商，這些在野黨其實主張採取更大幅度的減稅與更廣泛的財政支出。這將給予她更大的自主權、更不受掣肘地調整政策，以阻貶日圓或防止借貸成本變高。

日本經濟 自民黨 消費稅
