快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

南韓加密幣交易所搞烏龍 Bithumb誤發62萬枚比特幣

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓加密貨幣交易所Bithumb於6日誤將62萬枚比特幣發送給用戶，但7日已幾乎全數收回這些比特幣，搖醒了這些用戶的致富美夢，也引發監管機關調查。路透
南韓加密貨幣交易所Bithumb於6日誤將62萬枚比特幣發送給用戶，但7日已幾乎全數收回這些比特幣，搖醒了這些用戶的致富美夢，也引發監管機關調查。路透

南韓加密貨幣交易所Bithumb於6日誤將62萬枚比特幣發送給用戶，但7日已幾乎全數收回這些比特幣，搖醒了這些用戶的致富美夢，也引發監管機關調查。

韓聯社報導，Bithumb於南韓當地時間6日晚間7時左右，誤將共62萬枚比特幣發送給參加推廣活動的249名用戶，相當於每位用戶平均取得2,490枚比特幣，價值高達2,440億韓元（1.66億美元），人人頓時躋身億萬富豪。

這樁烏龍事件的起因是，Bithumb員工在發放獎勵給參與活動的用戶時，將支付單位由韓元誤植成比特幣。不過，Bithumb隨後在晚間7時40分暫停收到比特幣用戶的交易與提領功能。Bithumb於7日指出，已立刻收回61萬8,212枚比特幣，在已遭用戶售出的1,788枚比特幣中，回收率也達93%，最終有125枚比特幣未能追回。

Bithumb估算，幣種誤植事件引發的賣壓，導致客戶大約損失10億韓元。Bithumb表示，將補償在這種不利條件下進行的交易，計劃全額補貼因恐慌而拋售用戶的價差損失，並額外提供10%紅利。

比特幣 南韓
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

比特幣重登7萬美元

比特幣重返65000美元 步向2022年底來最大單周跌幅

比特幣下跌！他酸「去中心化卻靠政府紓困」 網聲援：願賭就服輸

比特幣凜冬又至 克魯曼：3理由這次難回春了

相關新聞

三星HBM4晶片將供貨輝達 全球首款第六代高頻寬記憶體下周出貨

南韓媒體報導，三星電子本月稍後開始量產全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）HBM4，並計劃在春節（17日）過後開始出貨給...

南韓加密幣交易所搞烏龍 Bithumb誤發62萬枚比特幣

南韓加密貨幣交易所Bithumb於6日誤將62萬枚比特幣發送給用戶，但7日已幾乎全數收回這些比特幣，搖醒了這些用戶的致富...

日本大選後高市早苗擴張財政？ 日圓恐貶到180

日本「Simplex資產管理」基金經理人千葉俊信預料，若高市在大選大勝，且打算擴大她的刺激景氣計畫，那日圓兌美元匯率恐螺...

全球超豪華飯店房價創高 去年每晚平均價格達1,245美元

富裕旅客花大錢享受高壓氧療程、聲音浴等標榜能提升健康的設施，帶動全球最昂貴飯店去年房價創下新高，在整體精品業放緩之際，逆...

超級盃開打！減重藥廣告拚場 餐飲、AI等廠家也積極投放宣傳

美國美式足球聯盟（NFL）年度盛事超級盃8日登場，企業也卯足勁投放廣告爭取產品曝光，涵蓋餐飲與人工智慧（AI）等類別，諾...

美元看貶、金價將再衝高 彭博：Fed 獨立性、國際政策不確定性牽動市場

彭博資訊調查顯示，多數受訪者預料美元匯率2月將繼續貶值，美股及美債殖利率將上升，投資全球股市的報酬率將優於債市，並預期黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。