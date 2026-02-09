快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

美元看貶、金價將再衝高 彭博：Fed 獨立性、國際政策不確定性牽動市場

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
彭博資訊調查顯示，多數受訪者預期黃金價格將再走高。（路透）
彭博資訊調查顯示，多數受訪者預期黃金價格將再走高。（路透）

彭博資訊調查顯示，多數受訪者預料美元匯率2月將繼續貶值，美股及美債殖利率將上升，投資全球股市的報酬率將優於債市，並預期黃金價格將再走高，銀價及油價則相對弱勢，影響金融市場的主要催化劑是多國政府決策與美國聯準會（Fed）獨立性的不確定性。

彭博資訊Markets Pulse在元月28日到2月4日對138位市場人士進行的調查顯示，元月時走貶的美元，2月仍將承受下壓，71%受訪者預期，彭博美元現貨匯率指數將下跌。

65%受訪者認為，2月投資報酬率最高的資產是美股，認為美國公債較佳者占35%，預料美國10年期公債殖利率上升者占64%，預測會下跌者占36%。

儘管美股走勢詭異，但由於美國總體經濟基本面仍具支撐力道，股市賣壓可能只是短暫現象。德意志銀行策略專家艾倫表示，「投資人應該將新聞雜音與熱絡的經濟背景區分開來，目前基本面沒有不利信號」。美國將罕見在本周同時公布1月就業報告與消費者物價指數（CPI），預料將顯示勞動市場顯露疲態，通膨降溫。

受訪者仍看好黃金，表示儘管最近金價激烈盪，但多頭走勢未受重創。41%認為金價將上漲，只有8%預料金價逆轉；預料銀價上漲者占8%，回跌者占28%；預估油上漲者僅9%，下跌者占25%。

受訪者認為最可能催動市場的因素是Fed新任主席提名人出爐、地緣與關稅等國際政策演變。

30%的受訪者表示2月將減碼投資部位，19%表示將加碼，51%維持不變；以亞洲市場為主要投資標的者占24%，歐洲占29%，美／加占39%。

美國 金價 報酬率
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

上海商場黃金回收ATM 現場檢測、熔金、到帳一站式服務

道瓊飛越5萬點 川普：任期內會衝上10萬點 台積電ADR飆5.5%

人行大買黃金連15月增持 上月底累計持有7,419萬英兩 成為金價強力支撐

狂罵主管討人厭…還以為是「安全抱怨」！菲女狼：別低估隨口而出的風險

相關新聞

三星HBM4晶片將供貨輝達 全球首款第六代高頻寬記憶體下周出貨

南韓媒體報導，三星電子本月稍後開始量產全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）HBM4，並計劃在春節（17日）過後開始出貨給...

南韓加密幣交易所搞烏龍 Bithumb誤發62萬枚比特幣

南韓加密貨幣交易所Bithumb於6日誤將62萬枚比特幣發送給用戶，但7日已幾乎全數收回這些比特幣，搖醒了這些用戶的致富...

日本大選後高市早苗擴張財政？ 日圓恐貶到180

日本「Simplex資產管理」基金經理人千葉俊信預料，若高市在大選大勝，且打算擴大她的刺激景氣計畫，那日圓兌美元匯率恐螺...

全球超豪華飯店房價創高 去年每晚平均價格達1,245美元

富裕旅客花大錢享受高壓氧療程、聲音浴等標榜能提升健康的設施，帶動全球最昂貴飯店去年房價創下新高，在整體精品業放緩之際，逆...

超級盃開打！減重藥廣告拚場 餐飲、AI等廠家也積極投放宣傳

美國美式足球聯盟（NFL）年度盛事超級盃8日登場，企業也卯足勁投放廣告爭取產品曝光，涵蓋餐飲與人工智慧（AI）等類別，諾...

美元看貶、金價將再衝高 彭博：Fed 獨立性、國際政策不確定性牽動市場

彭博資訊調查顯示，多數受訪者預料美元匯率2月將繼續貶值，美股及美債殖利率將上升，投資全球股市的報酬率將優於債市，並預期黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。