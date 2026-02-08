日本自民黨可望大勝 專家：對股市和財政穩定有利

第51屆日本眾議院選舉今天投開票，出口民調顯示首相高市早苗領導的執政聯盟有望拿下壓倒性的多數席次。經濟學者和專家認為這將對股市帶來正面影響，也有助於日本財政穩定。

日本放送協會（NHK）出口民調與情勢分析顯示，執政陣營的自由民主黨與日本維新會預計在眾議院465席中囊括274至328席，遠超過半所需的233席。路透社以下整理經濟學家與分析師看法。

大和資本市場歐洲研究部門主管希克魯納（ChrisScicluna）認為「股市對高市早苗充滿信心」，因此執政聯盟這次大勝對明天股市開盤表現是好消息。

他說，「壓倒性的多數席次遠比弱勢政府更有助於維持財政穩定，因為弱勢政府必須頻繁和在野黨協商才能通過預算。這讓高市政府占據有利地位，能做出艱難的財政決策。」

希克魯納也說，「我們可能看到日圓就此走弱。如果日圓貶值壓力加劇，不排除財務省正式干預的可能性。」

日本野村綜合研究所（Nomura Research Institute）經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）指出，面臨期中選舉壓力的美國總統川普政府，「對強勢美元和日本升息的連鎖效應感到緊張。高市政府在推動政策方面並非完全自由不受拘束。」

木內登英說：「若高市政府續推傳統的擴張性財政政策，日圓走貶和債券價格下跌終將拖累股市下挫，形成『股匯債通殺』，恐使外資撤離日本。在這個情況發生前，有必要及時調整政策。」

日本摩乃科斯集團（Monex Group）專家董事柯爾（Jesper Koll）表示，「高市這次得到明確的民意授權，將自民黨牢牢掌控在手，使其對她言聽計從。她不論在國會或是執政黨都是掌權者，這一點毫無爭議。」

柯爾補充說，「她將如何利用這個壓倒性多數（席次）？經濟政策重點將聚焦於打造日本國家級龍頭企業。為促進全球競爭力和國家經濟安全，日本需要擴張經濟規模。」

新加坡瀚亞投資公司（Eastspring Investments）投資組合經理吳榮仁（音譯）表示：「日本政府債券（JGB）殖利率與日圓走勢在選前數週持續盤整，這個選舉結果應有助市場重返現行趨勢。強大的（民意）授權鞏固了外界對政策延續的預期，包括財政支出、國防預算增加以及其他裁量性財政支出政策可能延續，但貨幣政策正常化仍將緩慢進行。」

野村資產管理（Nomura Asset Management）策略師鈴木孝太（Kota Suzuki）指出：「壓倒性勝利料將對股市帶來正面影響。這屆政府的根基將更加穩固，進而強化市場對當局推動經濟政策的預期。再者，由於不需再積極尋求與在野黨合作，因此實施『撒幣式』擴張性財政政策的壓力也會減輕。」

瑞穗證券公司策略師大森翔樹（Shoki Omori）指出，「如果執政聯盟憑藉這次大選結果專注於減稅或擴大公共支出，但對財源或中長期財政紀律說明不足，可能加深市場對政府擴大發債的疑慮。在這個情境下，市場觀望氣氛將轉濃，恐推升長天期債券殖利率上揚、使日圓進一步承壓」。

他也說：「反之，穩定的政治授權將使政府以審慎靈活方式推動財政政策，並充分考慮市場狀況，同時清楚溝通財政可持續性，如此一來可能打消外界對財政擴張的過度擔憂。」

牛津經濟公司（Oxford Economics）日本部門主管長井滋人（Shigeto Nagai）強調：「我們推測高市將持續在積極財政政策和財政紀律之間取得巧妙平衡。我們認為，雖然她（高市）下定決心善用通膨推高稅收帶來的財政空間，但她也擔心此舉將使日本公債殖利率進一步升高。」