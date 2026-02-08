「運動界臉書」要上市！擁1.8億玩家 跑友互相按讚才是大商機

摘要 全球運動社群霸主Strava，是擁有1.8億玩家的App，正秘密啟動上市計畫。在創投寒冬中，它如何在Apple與Nike的夾擊下突圍，成為資本市場期待的運動黑馬？

每年1月底、2月初，不少人在跨年許下的運動決心已開始動搖，但對成立於2009年的運動App巨頭Strava而言，2026年才正要開始加速。《經濟學人》指出，Strava已秘密提交上市申請，並延攬曾經帶領網飛（Netflix）、Spotify上市的財務大老麥卡錫（Barry McCarthy）進入董事會，準備進入公開市場。

自2020年新冠疫情爆發以來，居家隔離的民眾轉而跑步宣洩壓力，使Strava迎來爆發式成長，用戶數從2019年的4800萬人，一路成長至2025年的1.35億，帶動其估值在去年已達22億美元（約合新台幣690億元），目前用戶數更已突破1.8億人，在英國甚至是每四人就有一人是其用戶。

儘管Strava對財務細節相當低調，但前執行長霍佛斯（Michael Horvath）早在2020年就曾透露公司已實現獲利。

究竟為什麼Strava能在蘋果、Nike等大財團強敵環伺的紅海市場突圍？答案就是「社群性」。

在蘋果、Nike包圍下突圍的關鍵：把運動做成「社群」

Strava用戶除了可追蹤好友，還能為彼此的運動紀錄按讚，而「熱點圖」功能也是跑者發現新路線的神器。此外，Strava還支援市面上多數智慧型手機、穿戴裝置，讓用戶能精確追蹤心率、爬升速度等細節指標，堪稱「運動界臉書」。

威尼斯跑步俱樂部（Venice Run Club）創辦人席茲（Justin Shields）就向《財星》表示，Strava讓人看到朝九晚五還要帶小孩的平凡人還在堅持運動，對用戶而言比起觀看頂尖運動員更具激勵效果。《華爾街日報》指出，Strava在App Store的排名也大幅領先老對手Nike Run Club。

黏著度高不等於願意付費：訂閱營收占九成，付費率仍是痛點

只不過，即便Strava用戶黏著度高，高達90％營收來自每人每年79.99美元的年訂閱費，但仍面臨到用戶不願意掏錢的難題，願支付訂閱費的比例估計僅有個位數。為了吸引用戶升級，Strava近年來也投入AI自動化教練功能開發，透過分析數據為用戶提供專業建議。

而上市則讓Strava更有餘裕擴張版圖。去年Strava已併購兩家擁有教練功能的運動App，分別是提供個性化跑步訓練計畫、教練指導的Runna，以及專注在自行車騎乘訓練分析、個人化進展追蹤的The Breakaway，不僅補足Strava自身平台在跑步結構化訓練的弱點，也使其在自行車領域服務更全面。

以社群為體、AI為用：Strava商模交給資本市場驗收

這顯示，Strava正把核心產品從單純活動追蹤，擴展至全方位提升訓練與表現的生態系，結合第三方優質工具，增強訂閱價值，並提升使用者黏著度。為使生態系持續擴張，現任執行長馬丁（Michael Martin）直言，上市能讓公司更容易得到資金進行大規模收購。

《經濟學人》分析，這項決策也反映目前融資環境的變化。去年全球創投對健身新創投資額，比2021年60億美元的高峰大幅萎縮80％，只有AI相關新創仍能持續獲得青睞，這也是Strava選擇在此刻透過上市獲取資源，保持領先地位的關鍵戰略。

這種「以社群為體、AI為用」的模式，不僅鞏固Strava在分眾市場的領先地位，更有助其競爭力。只不過，這條路能走多快、多遠，仍待資本市場檢驗。

資料來源：The Economist、AOL、WSJ

